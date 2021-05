Tokyo en nette hausse après trois jours fériés au Japon

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo était en forme jeudi en matinée après avoir observé trois jours fériés d'affilée au Japon, et en dépit d'une prolongation très probable de l'état d'urgence partiel dans le pays face au coronavirus.

L'indice vedette Nikkei gagnait 1,61% à 29.275,77 points peu avant 01H00 GMT, tandis que l'indice élargi Topix progressait de 1,99% à 1.935,97 points.

Selon le quotidien Yomiuri, le gouvernement nippon prépare l'extension jusqu'à fin mai de l'état d'urgence remis en place depuis fin avril dans quatre départements (Tokyo, Osaka, Kyoto et Hyogo) et qui devait initialement prendre fin mardi prochain.

Ce dispositif, qui consiste notamment à demander la fermeture temporaire de bars et restaurants servant de l'alcool ainsi que de certains grands centres commerciaux pour tenter de limiter la propagation du Covid-19, pèse sur la consommation intérieure.

Le moral des investisseurs était cependant soutenu par la saison des résultats d'entreprises qui continue, avec notamment ceux de Nintendo attendus jeudi après la clôture de Tokyo.

Du côté des valeurs

Le titre du pionnier japonais des jeux vidéo NINTENDO perdait 1,27% à 61.890 yens. Le groupe devrait pourtant annoncer jeudi des résultats record, gonflés par la forte demande mondiale depuis plus d'un an pour les jeux vidéo et les consoles, en raison des nouveaux modes de vie plus casaniers générés par la pandémie.

NISSAN gagnait 2,84% à 563,3 yens. Les investisseurs appréciaient la vente annoncée mercredi par le constructeur automobile de sa part de 1,54% dans l'allemand Daimler pour environ 1,15 milliard d'euros.

Un tel renfort financier est bienvenu pour Nissan, qui devrait annoncer la semaine prochaine des résultats profondément dans le rouge sur son exercice annuel écoulé 2020/21, et dont la reprise est freinée actuellement par la pénurie mondiale des semi-conducteurs.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar était quasi stable par rapport au yen, à raison d'un dollar pour 109,26 yens vers 00H50 GMT contre 109,21 yens mercredi à 21H00 GMT.

Un euro s'échangeait pour 131,16 yens, contre 131,10 yens la veille.

Le cours de la monnaie européenne face au billet vert était aussi quasi inchangé, à raison d'un euro pour 1,2002 dollar contre 1,2005 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole reculait jeudi matin en Asie, toujours affecté par les inquiétudes liés à la situation sanitaire dramatique en Inde.

A 00H45 GMT le prix du baril de brut américain WTI cédait 0,9% à 65,04 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,8% à 68,41 dollars.

