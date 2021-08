Tokyo indécise, nouveaux records de Covid-19 au Japon

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo était hésitante vendredi matin, de nouveaux records d'infections par le Covid-19 au Japon pesant sur les échanges d'un côté tandis que les sommets atteints la veille à Wall Street offraient du soutien de l'autre.

Le Nikkei gravitait autour de l'équilibre (+0,01% à 27.730,60 points vers 01H25 GMT) et l'indice élargi Topix cédait 0,12% à 1.926,58 points.

De nouveaux records ont été battus jeudi à la Bourse de New York sur les indices Nasdaq et S&P 500, et le Dow Jones a aussi clôturé dans le vert, avant la publication vendredi des chiffres officiels de l'emploi pour le mois de juillet.

Mais ce facteur positif était contrebalancé par d'autres records au Japon, inquiétants ceux-là: plus de 15.000 nouveaux cas de Covid-19 à l'échelle nationale, dont plus de 5.000 à Tokyo.

La persistance de la crise sanitaire devrait continuer de plomber la consommation des ménages au Japon. Celle-ci a chuté de 5,1% en juin sur un an, selon des chiffres publiés peu avant l'ouverture de la Bourse, alors que les économistes du consensus Bloomberg s'attendaient à une très légère hausse (+0,2%).

Du côté des valeurs

NINTENDO DEGRINGOLE: le titre Nintendo s'effondrait de 9,01% à 51.400 yens. Le groupe a publié jeudi des résultats trimestriels en forte baisse sur un an, ce qui était inévitable du fait de ses performance exceptionnelles en 2020 au début de la pandémie et des confinements dans le monde, qui avaient stimulé la demande pour les consoles et jeux vidéo. Mais Nintendo n'a pas relevé ses prévisions 2021/22, qui étaient pourtant déjà modestes.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était quasi stable face au dollar, lequel valait 109,83 yens vers 01H20 GMT contre 109,77 yens la veille à 21H00 GMT.

Le cours euro/yen bougeait peu également, un euro se négociant pour 129,87 yens contre 129,91 yens la veille.

L'euro perdait du terrain face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,1825 dollar contre 1,1834 dollar jeudi à 21H00 GMT.

Les prix du pétrole déclinaient: après 01H10 GMT le prix du baril américain de WTI perdait 0,27% à 68,90 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord cédait 0,28% à 71,09 dollars.

etb/elm