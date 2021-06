Tokyo retient son souffle en attendant la Fed

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo était incertaine mercredi en matinée, suspendue à la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) attendue ultérieurement dans la journée.

Après 01H00 GMT l'indice vedette Nikkei cédait 0,26% à 29.365,90 points tandis que l'indice élargi Topix prenait 0,14% à 1.978,33 points.

Comme à Wall Street la veille, les investisseurs à Tokyo se montraient prudents en attendant les annonces de la Fed concernant son cap monétaire, l'évolution de l'inflation américaine et ses prévisions économiques.

La Fed pourrait commencer à préparer les marchés financiers à une diminution progressive de son soutien monétaire, face à une vive reprise de la croissance américaine assortie d'une poussée de l'inflation.

"Même si personne n'attend beaucoup de cette réunion" de la Fed, son président Jerome Powell "sera interrogé en permanence sur une réduction progressive" de son soutien à l'économie américaine, a souligné dans une note Tapas Strickland, analyste de la National Australia Bank.

Du côté des valeurs

NINTENDO DÉCEVANT: le titre Nintendo chutait de 3,3% à 62.920 yens. Sa présentation en ligne mardi au grand salon du jeu vidéo E3 de Los Angeles a déçu les observateurs: le groupe n'a pas dévoilé une version améliorée de sa console Switch, se contentant de diffuser des bandes-annonces de nouveaux jeux, dont le prochain épisode de sa saga Zelda "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", mais lequel ne sortira que l'an prochain.

Le lancement prochain d'une nouvelle version de la Switch avec de meilleures capacités graphiques est pourtant jugé crucial par les analystes pour offrir un relai de croissance à Nintendo après son exercice 2020/21 exceptionnel, porté par l'engouement mondial pour les jeux vidéo durant les confinements.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était quasi stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 110,11 yens vers 01H00 GMT contre 110,08 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise bougeait à peine aussi vis-à-vis de l'euro, lequel valait 133,48 yens contre 133,49 yens la veille.

Un euro s'échangeait pour 1,2120 dollar, contre 1,2126 dollar mardi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était en progression. Peu avant 01H00 GMT, le prix du baril de brut américain WTI gagnait 0,57% à 72,53 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,51% à 74,37 dollars.

etb/cn