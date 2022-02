Tokyo sans direction après le jeudi rouge de Wall Street

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo oscillait autour de l'équilibre vendredi dans la matinée, tiraillée entre la forte baisse des indices de Wall Street la veille et la recherche de bonnes affaires.

L'indice vedette Nikkei stagnait (+0,01%) à 27.243,34 points vers 00H50 GMT et l'indice élargi Topix lâchait 0,05% à 1.919,06 points.

La Bourse de New York a clôturé en forte régression jeudi, l'indice Nasdaq à forte coloration technologique chutant en particulier dans la foulée de la correction de Meta, la maison-mère de Facebook et Instagram, qui a perdu plus d'un quart de sa valeur boursière après avoir annoncé la veille des résultats décevants.

La place tokyoïte avait cependant déjà pris en compte la veille la faiblesse des valeurs technologiques américaines, ce qui limitait ainsi ses pertes selon les analystes. Les valeurs qui avaient baissé la veille à Tokyo étaient par ailleurs recherchées.

Du côté des valeurs

NINTENDO: le pionnier japonais du jeu vidéo Nintendo (+2,84% à 57.750 yens) a revu à la hausse jeudi ses prévisions pour l'exercice 2021/22 qui se terminera fin mars, prévoyant désormais un bénéfice net annuel de 400 milliards de yens (3,1 milliards d'euros), contre 350 milliards de yens lors de sa dernière prévision en octobre, ce qui représenterait cependant un recul de 16,7% sur un an.

Toujours touché par la pénurie mondiale de semi-conducteurs, il a de nouveau abaissé son objectif de ventes de sa console Switch sur l'exercice à 23 millions d'unités, contre 24 millions précédemment. Sa console s'est désormais écoulée à plus de 100 millions d'exemplaires depuis sa sortie en 2017, mais les analystes doutent qu'elle puisse continuer à soutenir les ventes à moins d'une nouvelle version aux capacités graphiques musclées.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était stable par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 114,96 yens vers 00H50 GMT contre 114,97 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise n'évoluait pas non plus par rapport à l'euro, qui valait 131,53 yens comme la veille.

Un euro s'échangeait pour 1,1441 dollar contre 1,1440 dollar jeudi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était dans le vert: vers 00H40 GMT le cours du baril américain de WTI gagnait 0,24% à 90,49 dollars.

