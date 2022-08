Exclusif - Les régulateurs américains vont contrôler les audits d'Alibaba et d'autres entreprises chinoises - sources

Cette décision fait suite à l'accord historique sur l'audit conclu vendredi entre Pékin et Washington, qui permet aux régulateurs américains de contrôler les cabinets d'experts-comptables en Chine continentale et à Hong Kong, ce qui pourrait mettre fin à un conflit de longue date qui menaçait d'exclure plus de 200 entreprises chinoises des bourses américaines.

Alibaba a été informée qu'elle fait partie du premier lot d'entreprises chinoises dont les audits seront inspectés par le chien de garde de l'audit américain - le Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) - à Hong Kong, ont déclaré les sources à Reuters.

PwC, le cabinet comptable de la plus grande société de commerce électronique de Chine, a également été informé de l'inspection des travaux d'audit, ont dit les sources, refusant d'être identifiées en raison de contraintes de confidentialité.

Alibaba et le PCAOB n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Un porte-parole de PwC a déclaré que la politique de l'entreprise était de ne pas faire de commentaires sur les affaires des clients.

La China Securities Regulatory Commission (CSRC) n'a pas pu être jointe immédiatement pour un commentaire en dehors des heures de bureau.

Alibaba, qui s'est introduite en bourse à New York en 2014 dans ce qui était à l'époque la plus grande cotation de l'histoire, est l'entreprise chinoise cotée en bourse la plus précieuse aux États-Unis avec une valeur de marché de 256 milliards de dollars en date de lundi.