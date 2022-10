Tesla pourrait être confronté à son plus grand défi en raison du refroidissement de l'économie.

Pas plus tard qu'en juillet, le directeur général de Tesla, Elon Musk, a déclaré que le constructeur de voitures électriques n'avait pas de problème avec la demande des clients, mais simplement un problème pour fabriquer et expédier tous les modèles Y et 3 que les consommateurs étaient prêts à acheter.

Cela pourrait ne plus être vrai.

Les analystes voient des signes précurseurs de prudence pour le constructeur automobile le plus précieux au monde, notamment pour ses prix de plus en plus élevés, à un moment où l'économie mondiale ralentit et où les prévisions de ventes mondiales de voitures sont revues à la baisse.

Tesla a relevé les défis de la chaîne d'approvisionnement mieux que la plupart de ses rivaux et les analystes s'attendent à ce qu'il affiche une forte croissance l'année prochaine en augmentant sa production, mais certains signes indiquent qu'il est contraint de répondre à un marché plus difficile.

La préoccupation la plus immédiate : Tesla a fabriqué plus de 22 000 VE de plus qu'elle n'en a livré aux clients au troisième trimestre, selon les données publiées cette semaine. C'est la première fois qu'elle a dû financer autant de voitures en stock.

Pendant la majeure partie des trois dernières années, Tesla a vendu plus de VE au cours d'un trimestre qu'elle ne pouvait en produire. La seule exception notable a été au début de 2020, lorsque COVID a perturbé les livraisons.

Bien que les chiffres de Tesla restent faibles, la constitution de stocks a historiquement été un indicateur de cycle baissier pour les constructeurs automobiles, forçant des démarques dans les récessions passées du type de celles auxquelles Tesla n'a pas encore été confronté.

Tesla a blâmé les problèmes de transport pour un total de livraison inférieur aux attentes de Wall street.

Si Tesla doit conserver plus de stocks au cours des prochains trimestres pour faciliter les livraisons et éviter la ruée de fin de trimestre qui est sa norme, cela s'ajouterait aux 1,2 milliard de dollars de voitures non livrées qu'elle détenait à la fin du deuxième trimestre.

Les analystes pensent que Tesla a toujours plus de demande qu'elle ne peut en fournir, l'hypothèse de base derrière son plan d'expansion agressif au cours de l'année prochaine alors qu'elle augmente la production dans les usines de Shanghai, Berlin et Austin, Texas.

Adam Jonas, analyste chez Morgan Stanley, a déclaré qu'il pensait que Tesla n'était pas confronté à un problème de demande immédiat, mais a ajouté une mise en garde sur la tarification et la capacité de Tesla à détourner le cycle économique.

"Il serait déraisonnable de supposer qu'il y a : (a) une limite à la quantité de prix que Tesla peut continuer à augmenter sans que la demande n'en souffre et (b) que la société n'est pas exposée à la décélération de la croissance macroéconomique, a-t-il déclaré dans une note de recherche.

Le prix moyen des transactions de véhicules de Tesla a bondi de 31 % pour atteindre 69 831 $ en août, contre 53 132 $ au début de 2021, selon Kelly Blue Book. Cela a dépassé les hausses de prix des voitures neuves à l'échelle de l'industrie de 18 %, à 48 301 $, au cours de la même période.

Le temps d'attente des clients de Tesla entre la commande et la livraison a également baissé aux États-Unis et en Chine, les plus grands marchés de Tesla. En Chine, ce délai, qui est un indicateur de l'équilibre entre l'offre et la demande, a été réduit quatre fois depuis le mois d'août à un minimum d'une semaine pour la livraison.

Et Tesla, qui a résisté au marketing et aux incitations, a proposé aux acheteurs chinois un rabais de 8 000 yuans (1 100 $) s'ils prenaient livraison avant la fin du mois de septembre.

Musk lui-même a déclaré en juillet que les prix de Tesla atteignaient des "niveaux embarrassants" et que "la demande tombe d'un coup" lorsque les prix atteignent "un niveau arbitrairement élevé".

Alors que Tesla pousse sa propre expansion de capacité, elle se heurte à une vague de nouvelle concurrence en matière de VE, notamment en Chine de la part de sociétés comme BYD, Nio et Xpeng.

Un plan de production de Tesla rapporté la semaine dernière par Reuters, avant l'annonce des livraisons du troisième trimestre, montrait le plan détaillé du constructeur automobile pour gérer et approvisionner ses usines afin d'atteindre une croissance de la production de 50 % cette année et l'année prochaine, un objectif juste au-delà des prévisions extérieures les plus optimistes.

La question de savoir si et comment Tesla voit l'équilibre entre l'offre et la demande se modifier sera centrale pour les investisseurs lorsque la société publiera ses résultats trimestriels le 19 octobre.

Musk a proposé une vision évolutive des risques économiques. En juin, il a déclaré au personnel de Tesla qu'il avait un "super mauvais pressentiment" concernant l'économie, une raison qu'il a invoquée pour interrompre les embauches à l'époque. En août, il a déclaré aux investisseurs qu'il s'attendait à une "légère récession" qui pourrait durer jusqu'à 18 mois.

Sam Abuelsamid, analyste de Guidehouse Insights, a déclaré que Tesla devait obtenir une production plus élevée de ses usines plus récentes d'Austin et de Berlin. Musk avait précédemment comparé le démarrage de la production dans ces usines à de "gigantesques fours à argent".

"Tesla pourrait finir par rencontrer des difficultés financières aux troisième et quatrième trimestres (de 2023), si ces usines continuent d'être sous-utilisées", a déclaré Abuelsamid.

Fitch Solutions, qui fournit des recherches sur le risque pays et les industries, a déclaré mardi qu'elle s'attendait à ce que les ventes mondiales d'automobiles baissent de 5,4 % en 2022, avant de ne rebondir que partiellement en 2023.