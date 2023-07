NIO Inc est une société de portefeuille basée en Chine, principalement engagée dans la recherche, le développement et la fabrication de véhicules électriques intelligents haut de gamme. La Société est principalement engagée dans la conception, le développement, la fabrication et la vente de véhicules électriques intelligents haut de gamme. Les produits de la société comprennent principalement les ES8, ES6, EC6 et ET7. La société développe des technologies d'échange de batterie et des technologies de conduite autonome. Ses véhicules électriques appliquent la technologie NAD (NIO Autonomous Driving), notamment la super plateforme informatique NIO Adam et le super système de détection NIO Aquila. La société est également engagée dans la fourniture de pieux de recharge, de services de connexion Internet des véhicules et de garanties à vie prolongées. La société exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Fabricants de voitures et camions