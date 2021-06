NIO Inc. : Citigroup relève son opinion

Données financières CNY USD EUR CA 2021 35 161 M 5 515 M 4 507 M Résultat net 2021 -5 484 M -860 M -703 M Tréso. nette 2021 30 679 M 4 812 M 3 933 M PER 2021 -64,0x Rendement 2021 - Capitalisation 403 Mrd 63 280 M 51 650 M VE / CA 2021 10,6x VE / CA 2022 6,63x Nbr Employés 7 763 Flottant 58,5% Graphique NIO INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NIO INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 21 Objectif de cours Moyen 384,65 CNY Dernier Cours de Cloture 245,91 CNY Ecart / Objectif Haut 132% Ecart / Objectif Moyen 56,4% Ecart / Objectif Bas 11,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Bin Li Chairman & Chief Executive Officer Li Hong Qin President & Director Feng Wei Zhang Chief Financial Officer Ganesh V. Iyer Chief Information Officer Hai Wu Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) NIO INC. -20.76% 63 280 TESLA, INC. -11.40% 602 293 XPENG INC. -24.98% 25 092 LI AUTO INC. -19.18% 21 078 NIKOLA CORPORATION -1.97% 5 892 FISKER INC. -9.49% 3 915