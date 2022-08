Les Métaux NioBay débute un programme de forage de mort-terrain et de roche mère sur la propriété Gouin Est au Québec

MONTRÉAL, 23 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) a le plaisir d’annoncer le début d’une campagne de forage de mort-terrain pour vérifier la nature des tills et de la roche mère sur la propriété Gouin Est, détenue sous option de Les Ressources Tectonic inc. (voir communiqué du 10 mai 2021). Cette campagne fait suite à des résultats encourageants de prospection atteignant 0,29%, 0,31%, 0,54% et 0,57% Nb 2 O 5 dans des blocs glaciaires contenant des veinules carbonatées. L’échantillonnage de tills en surface avait aussi révélé plusieurs anomalies géochimiques en niobium, principalement dans le sud de la propriété. Ces blocs et zones anomales ont été détectés en périphérie d’une large anomalie magnétique similaire en taille et structure à celle de la mine Niobec au Saguenay, la seule exploitation commerciale de niobium en dehors du Brésil.



La propriété Gouin Est est située à environ 190 km à l’ouest de la mine Niobec et à 150 km au sud de Chibougamau, juste à l’est du barrage du réservoir Gouin. Elle se trouve sur le territoire de la Première Nation d’Opitciwan Atikamekw, dont l’agglomération principale d’Obedjiwan est à environ 65 km au nord-ouest sur la rive nord du réservoir Gouin. Toutes les parties de la propriété sont facilement accessibles grâce à un vaste réseau de chemins forestiers à partir de la route 167, 75 km plus à l’est. Une ligne à haute tension passe à seulement 20 km au sud de la propriété.

La campagne utilise la technologie de forage Sonic qui permet d’échantillonner tout le mort-terrain sans perturbation des dépôts non consolidés et de récupérer des carottes de roche mère d’environ un à deux mètres. Le programme d’une trentaine de trous permettra de détecter d’éventuels train de dispersion du niobium dans les tills en amont glaciaire des anomalies de surface et d’identifier/analyser la roche mère là où il n’y a aucun affleurement rocheux à l’intérieur de l’anomalie magnétique. Les deux cartes attachées (voir Figure 1 et 2) montrent la localisation des sondages Sonic sur un fond de photo satellite récente et sur une vue du levé magnétique champ total.

« C’est une excellente opportunité que nous avons eu de pouvoir exercer notre droit d’option sur cette propriété qui a démontré, jusqu’à maintenant, un bon potentiel de présence de niobium, justifiant amplement les travaux actuels. De plus, nous ne pourrions demander mieux en terme d’accès. La campagne va se poursuivre jusqu’à la mi-septembre et selon les résultats obtenus, une campagne de forage au diamant, pourrait être planifiée », indique Jean-Sébastien David, président et chef de la direction.



Figure 1 : Image satellite indiquant l'emplacement des trous de forage

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2fe143cc-5271-49e4-bea9-d7e66a654539/fr

Figure 2 : Emplacements des trous de forage sur levé magnétique

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8ed73c36-a1da-4c60-abee-66f337679f2b/fr

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été vérifié et approuvé par Jacquelin Gauthier, géo. et personne qualifiée aux termes du règlement 43-101. M. Gauthier est vice-président, géologie, de Les Métaux NioBay inc.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay est une société axée sur l’exploration, le développement et l’utilisation de métaux critiques ‘’verts’’ et ayant une priorité sur l’environnement, le social, la gouvernance et la participation des autochtones (ESGI).



La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario sur le territoire traditionnel de MCFN. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d'origine naturelle. C'est un métal mou, fiable, facilement disponible, ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu'il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d'applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l'énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu'il est ajouté à des matériaux tels que l'acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus intelligents et réduit leur impact sur l'environnement, tout en offrant d'autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

Mise en garde

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent de l’information prospective en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris des énoncés au sujet des plans de la Société. Ces énoncés sont nécessairement fondés sur un certain nombre de croyances, d’hypothèses et d’opinions de la direction à la date à laquelle ils sont faits et sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus ou projetés. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le cas où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d’autres facteurs devraient changer, sauf si la loi l’exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

