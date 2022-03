Les Métaux NioBay suspend ses travaux d'exploration à son projet James Bay Niobium

MONTRÉAL, 17 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF), une société axée sur l’exploration, le développement et l’utilisation de métaux critiques ‘’verts’’ et ayant une priorité sur l’environnement, le social, la gouvernance et la participation des autochtones (ESGI), a reçu aujourd'hui une lettre de la Première Nation Moose Cree (« PNMC »). Cette lettre annonçait le résultat d'un petit sondage auprès de la population qui avait répondu indiquant une intention de préserver le secteur de South Bluff Creek de tout développement. C'est dans cette zone que se trouve le bail minier de NioBay du projet de métaux critiques James Bay Niobium où des activités de forage sont actuellement en cours. Sur la base des résultats de cette enquête, la PNMC a demandé une réunion avec NioBay concernant la cessation de son permis d’exploration toujours autorisée.



NioBay suspend donc immédiatement toutes les activités d'exploration sur le projet James Bay jusqu'à ce qu'une rencontre avec PNMC puisse avoir lieu. Entre-temps, le conseil d'administration évalue toutes les options disponibles pour la Société à ce stade.

NioBay a déclaré à plusieurs reprises qu'elle ne construirait pas de mine sans le consentement de la communauté PNMC. Ce projet est encore en phase d'exploration et la Société ne dispose pas encore d'informations quant à la viabilité d'une opération économique à cet endroit. La Société présentera les résultats de ses travaux d'exploration lorsque cette information sera disponible.

Reconnaissance des terres

Le conseil d'administration de NioBay reconnaît que le projet de niobium de la baie James fait partie du Traité 9 et constitue le territoire principal de la Première nation Moose Cree. Nous respectons les droits et intérêts autochtones de Moose Cree et des communautés autochtones visées par le Traité 9.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay sera un chef de file en matière d'environnement, de développement durable, de gouvernance et d’inclusion autochtone en soutenant le développement de mines intelligentes à faible consommation de carbone et de pratiques de gestion responsable de l'eau et de la faune. Le consentement et la pleine participation des communautés autochtones dans lesquelles nous exerçons nos activités seront essentiels à notre succès.

La Société détient une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d'origine naturelle. C'est un métal mou, fiable, facilement disponible, ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu'il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d'applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l'énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu'il est ajouté à des matériaux tels que l'acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus intelligents et réduit leur impact sur l'environnement, tout en offrant d'autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

Mise en garde

