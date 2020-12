Niobay Metals : CONCLUT LA VENTE D'UNE REDEVANCE ET FOURNIT UNE MISE À JOUR CORPORATIVE

Montréal, 17 décembre 2020. Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V : NBY) a le plaisir d'annoncer que Redevances Aurifères Osisko Ltée (« Osisko ») a exercé son option d'acquérir une redevance de 1,0 % sur tous les produits issus du projet James Bay Niobium détenu à 100 % par NioBay, situé à 40 kilomètres au sud de Moosonee, en Ontario (le « projet James Bay »), pour la somme de 2 000 000 $. L'option a été octroyée à Osisko dans le cadre de son investissement initial dans NioBay en mars 2018.

Les fonds seront destinés au développement du projet James Bay Niobium.

PROGRAMME DE FORAGE 2021 SUR LE PROJET JAMES BAY

La Société est en phase finale de préparation pour son programme de forage intercalaire de 12 000 mètres sur le projet James Bay. Tous les contrats majeurs ont été octroyés et, si la météo le permet, le forage devrait débuter en janvier. L'objectif du programme est de convertir les ressources présumées en ressources indiquées. De plus, la section à haute teneur plongeant vers le nord et découverte durant la campagne hivernale de forage 2020 sera explorée davantage afin de mesurer son prolongement en profondeur.

LEVÉ MAGNÉTIQUE À HAUTE RÉSOLUTION SUR JAMES BAY ET VALENTINE

La Société a complété ses levés magnétiques à haute résolution au début de décembre sur les propriétés du projet James Bay et Valentine situées à 100 km au nord-est de la ville de Kapuskasing, en Ontario. Les résultats initiaux dévoilent des structures intéressantes au nord du gisement James Bay et des indications similaires à proximité des forages historiques sur la propriété Valentine. Les interprétations finales ne seront pas disponibles avant la fin du premier trimestre de 2021, principalement en raison des résultats accumulés à compiler attribuables au fort niveau d'activités menées dans le secteur minier.

NOMINATION D'UN VICE-PRÉSIDENT, AFFAIRES JURIDIQUES

La Société a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Marc Pothier, actuellement secrétaire corporatif de la Société, au poste de vice-président, affaires juridiques et secrétaire corporatif. M. Pothier a obtenu un diplôme en droit en 1988 de l'Université de Montréal et est membre du Barreau du Québec. Il détient plus de 20 années d'expérience dans le secteur minier principalement à titre de conseiller juridique pour de nombreuses sociétés publiques menant leurs activités minières dans diverses juridictions.

OCTROI D'OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS

Le conseil d'administration a approuvé l'octroi d'options d'achat d'actions à l'intention d'un dirigeant de la Société, lui permettant l'acquisition d'un nombre d'actions pouvant atteindre 45 000 dans le capital-actions de la Société. Le tiers des options d'achat d'actions octroyées seront disponibles immédiatement et le reste des options d'achat d'actions octroyées sont assujetties à une période d'acquisition de deux ans. L'octroi comporte un terme de cinq ans à un prix d'exercice de 0,53 $. Les options d'achat d'actions ont été octroyées en vertu du régime d'options d'achat d'actions de la Société et sont assujetties aux lois sur les valeurs mobilières applicables et aux politiques de la Bourse de croissance TSX.



À PROPOS DE LES MÉTAUX NIOBAY INC.

Les Métaux NioBay inc. est une société d'exploration minière détenant une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les Basses-Terres de la Baie-James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec et une participation directe de 47 % dans certains titres miniers situés dans la région de Chibougamau, au Québec, aux termes d'une convention de co-entreprise avec SOQUEM.

MISE EN GARDE

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des informations prospectives au sens des dispositions des lois sur les valeurs mobilières canadiennes, particulièrement celles liées à un programme de forage de 12 000 mètres à venir. Ces déclarations sont forcément fondées sur plusieurs croyances, hypothèses et opinions de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites et sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et les événements futurs et ceux anticipés ou projetés. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives dans le cas où les croyances, estimations ou opinions, ou autres facteurs changeraient, excepté si la loi l'imposait.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

