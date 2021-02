Niobay Metals : Commence à Transiger sur le Marché OTCQB Venture Market aux États-Unis

Montréal, le 25 février 2021- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY; OTCQB : NBYCF) a le plaisir d'annoncer que ses actions ordinaires se transigent maintenant sur le OTCQB Venture Market, un marché américain exploité par OTC Markets Group Inc. (« OTC ») à New York, sous le symbole « NBYCF ». NioBay continuera de se négocier à la Bourse de croissance TSX sous son symbole « NBY ».

« L'inscription de NioBay à l'OTCQB est une étape importante pour faciliter l'accès et la capacité de négociation des actions de notre société aux investisseurs institutionnels et particuliers », a déclaré Claude Dufresne, président et chef de la direction de NioBay. « Cela fournit à NioBay une plate-forme pour élargir le profil de nos actionnaires américains et permettre à un groupe plus large d'investisseurs de participer au marché du niobium. »

L'OTC exploite le plus grand système de cotation électronique interentreprises au monde pour les courtiers américains et propose plusieurs canaux médiatiques pour accroître la visibilité des sociétés cotées sur le OTC. Négocier sur le marché OTCQB permet aux entreprises de sensibiliser efficacement les investisseurs et de fournir aux investisseurs américains une facilité de négociation transparente pour négocier plus facilement via le courtier de leur choix.

Les investisseurs américains peuvent trouver des informations financières à jour et les cotations de niveau 2 en temps réel de la Société sur www.otcmarkets.com/stock/NBYCF/quote.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

Les Métaux NioBay inc. est une société d'exploration minière détenant une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec et une participation directe de 47 % dans certains titres miniers situés dans la région de Chibougamau, au Québec, aux termes d'une convention de coentreprise avec SOQUEM.

Mise en garde

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des informations prospectives au sens des dispositions des lois sur les valeurs mobilières canadiennes, incluant les plans de la Société. Ces déclarations sont forcément fondées sur plusieurs croyances, hypothèses et opinions de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites et sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et les événements futurs et ceux anticipés ou projetés. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives dans le cas où les croyances, estimations ou opinions de la direction ou d'autres facteurs changeraient, sauf si la loi l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

POUR PLUS D'INFORMATION, CONTACTEZ :

Les Métaux NioBay inc.

Claude Dufresne, P.Eng.

Président et chef de la direction

Tel.: 514 866-6500

Email: cdufresne@niobaymetals.com

www.niobaymetals.com

Relations publiques Paradox

Tel: (514) 341-0408 or 1-866-460-0408

jfmeilleur@paradox-pr.ca

Follow us on Twitter: https://mobile.twitter.com/NiobayMetals

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/niobay-metals-inc.?trk=biz-companies-cym