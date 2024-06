Montréal, Québec - 18 juin 2024 - Les Métaux NioBay est ravi de la mise à jour de la liste des minéraux critiques au Canada annoncée par le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson. De plus, NioBay se réjouit également du fait que le tantale et le niobium, qui étaient déjà sur cette liste, offrent maintenant des crédits d'impôt supplémentaires.

La liste des minéraux critiques au Canada inclut désormais le minerai de fer de grande pureté, le phosphore et le silicium métal, portant le total à 34 minéraux essentiels pour les technologies propres et diverses industries comme les puces électroniques, l'acier vert et les batteries lithium-fer-phosphate. Cette mise à jour vise à renforcer les chaînes de valeur des minéraux critiques pour soutenir la transition énergétique et économique du Canada. Les minéraux critiques sont fondamentaux pour les produits modernes et la prospérité économique future du pays.

« Ce développement soutient parfaitement notre projet Foothills, acquis en partenariat avec Vior Inc., pour son fort potentiel en métaux critiques et stratégiques », précise Jean-Sébastien David, président et chef de la direction chez Les Métaux NioBay. Le projet Foothills, couvrant 285 km² sur les propriétés du Séminaire de Québec, a révélé des échantillons riches en phosphate avec des valeurs atteignant jusqu'à 6,3 % de P 2 O 5 , et plus de 10 % pour certains blocs rocheux.

Monsieur David a appris à mieux connaître le phosphate dans le développement d'un projet minier du Lac à Paul, au Saguenay, au courant de ses années de service chez Arianne Phosphate Inc. Il est d'autant plus confiant dans le potentiel de son nouveau projet de titane et phosphate, Foothills, situé sur un ancien site au nord de Saint-Urbain, dans la région de La Baie, au Québec, et croit que ce dernier peut répondre à la demande croissante en énergie et matériaux critiques.

En diversifiant son portefeuille avec des minéraux critiques, Les Métaux NioBay s'engage à fournir des solutions locales et durables pour la transition énergétique du Canada.

