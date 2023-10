NioCorp Developments Ltd. est une société d'exploration minière. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Elk Creek Resources Corporation, est engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières. La société développe un projet de matériaux de superalliage, à savoir la propriété Elk Creek de niobium/scandium/titane (le projet Elk Creek). Le projet Elk Creek est situé près d'Elk Creek, dans le sud-est du Nebraska, aux États-Unis d'Amérique. Le projet de la société est situé à environ 75 kilomètres (km) au sud-est de Lincoln, Nebraska et 110 km au sud d'Omaha, Nebraska. La propriété se compose d'une parcelle de 226 acres et de huit contrats d'option d'achat (OTP) couvrant environ 565 hectares (ha). La propriété Elk Creek de la société est un projet d'exploration de niobium, de scandium et de titane. Le projet comprend la carbonatite d'Elk Creek (la carbonatite) qui a pénétré dans des roches granitiques précambriennes plus anciennes et dans des roches métamorphiques de base de qualité faible à moyenne.

Secteur Exploitations minières et métallurgie