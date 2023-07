NIOX Group plc est une société de diagnostic et de gestion basée au Royaume-Uni qui se concentre sur l'asthme. Le produit NIOX de la société utilise une technologie brevetée pour mesurer l'oxyde nitrique exhalé fractionné (FeNO). Ses produits de mesure et de surveillance du FeNO NIOX sont utilisés par des médecins du monde entier pour améliorer le diagnostic et la gestion de l'asthme. La société propose NIOX VERO, un dispositif de soins pour la mesure précise de l'oxyde nitrique (NO) en tant que biomarqueur de l'inflammation des voies respiratoires, afin d'aider à diagnostiquer et à gérer l'asthme. L'appareil est utilisé par les professionnels de la santé pour améliorer le traitement de l'asthme, ce qui facilite le diagnostic, la détermination de la réactivité aux corticostéroïdes inhalés, l'adaptation de l'utilisation des corticostéroïdes inhalés, le suivi de l'observance du traitement et la réduction de la probabilité d'exacerbations chez les patients à risque par rapport à la surveillance traditionnelle. La société propose ses produits et services dans une cinquantaine de pays.

Secteur Produits pharmaceutiques