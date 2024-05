Un fonds activiste basé à Singapour demande à quatre entreprises japonaises, par le biais de résolutions d'actionnaires, de faire en sorte que les membres de leur conseil d'administration soient régulièrement disponibles pour des réunions individuelles avec les grands investisseurs.

La rare proposition de Global ESG Strategy, un fonds géré par Swiss-Asia Financial Services (SAFS), donnerait aux investisseurs une ligne directe avec les conseils d'administration, alors que la réforme de la gouvernance d'entreprise du pays a incité les entreprises à communiquer davantage avec les actionnaires.

Les résolutions des actionnaires ont été envoyées au fournisseur de composants industriels Nippo, à l'opérateur d'écoles de bachotage With us, au fabricant de convoyeurs NC Holdings et à Tokyo Cosmos Electric, a déclaré à Reuters Yasuto Monden, directeur des investissements de SAFS.

Nippo et NC se sont refusés à tout commentaire. With us et Tokyo Cosmos ont déclaré que personne n'était disponible pour commenter.

M. Monden a déclaré que de nombreuses entreprises japonaises acceptent désormais de mettre à disposition certains membres de leur conseil d'administration, tels que le PDG et le directeur financier, pour des réunions individuelles, mais qu'il est encore rare que tous les membres de leur conseil d'administration soient mis à disposition.

"Je pense que les réunions individuelles avec les actionnaires sont efficaces pour créer un sentiment d'urgence au sein du conseil d'administration", a-t-il déclaré. "Il est extrêmement important pour de nombreux membres du conseil d'administration de parler directement aux actionnaires et d'entendre leurs points de vue.

Les propositions prévoient des règles obligeant les membres du conseil d'administration à se réunir individuellement à la demande des actionnaires détenant au moins 3 % des droits de vote, au moins une fois par an pour les administrateurs externes et une fois par trimestre pour les autres administrateurs.

Global ESG Strategy détient 9,9 % de Nippo, 17,5 % de With us, 5,5 % de NC et 14,7 % de Tokyo Cosmos Electric, en termes de droits de vote.

Les régulateurs japonais considèrent le dialogue avec les actionnaires comme un moteur essentiel de la croissance à long terme des entreprises, et invitent ces dernières à engager des discussions constructives avec les actionnaires, même en dehors de leurs assemblées générales annuelles.

"Au cours de ce dialogue, la direction générale et les administrateurs, y compris les administrateurs externes, doivent écouter les points de vue des actionnaires et accorder l'attention nécessaire à leurs intérêts et à leurs préoccupations", indique le code japonais de gouvernance d'entreprise.

Selon M. Monden, les entreprises japonaises disposent d'une grande marge de manœuvre pour procéder à des changements qui pourraient être déclenchés par l'activisme des actionnaires. "Et les bénéfices de ces changements seraient partagés avec les autres actionnaires", a-t-il ajouté. (Reportage de Makiko Yamazaki ; Rédaction de Christian Schmollinger)