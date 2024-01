Nippon Active Value Fund Plc est une société d'investissement à capital fixe basée au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est d'offrir aux actionnaires une croissance attrayante du capital par le biais d'une gestion active d'un portefeuille ciblé de sociétés cotées qui exercent la majorité de leurs activités au Japon ou dont le chiffre d'affaires provient de ce pays et qui ont été identifiées par le conseiller en investissement comme étant sous-évaluées. La Société cherche à investir dans un portefeuille concentré d'actions émises par des sociétés cotées qui exercent leurs activités au Japon ou dont le chiffre d'affaires provient de ce pays. La Société investit dans divers secteurs, notamment l'industrie, les matériaux, les services de communication, les soins de santé, les services financiers et les liquidités. Le gestionnaire du fonds d'investissement alternatif de la Société est FundRock Management Company (Guernsey) Limited et son conseiller en investissement est Rising Sun Management Limited.