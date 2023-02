L'offre publique d'achat de Nippon Active Value n'aura pas lieu, le seuil n'est pas atteint.

(Alliance News) - Nippon Active Value Fund PLC a déclaré vendredi que son offre d'achat d'actions de T&K Toka Co Ltd n'aura pas lieu, car elle n'a pas atteint le seuil minimum tel que proposé lors du lancement de l'offre d'achat début janvier.

En janvier, le fonds d'investissement japonais axé sur les petites capitalisations a déclaré qu'un nombre minimum d'environ 4,0 millions d'actions de Toka devrait être acheté pour que l'offre publique d'achat puisse avoir lieu. Jusqu'à 4,9 millions d'actions étaient proposées à un prix de 1 300,00 JPY par action.

Vendredi, elle a déclaré que seulement 2,6 millions d'actions avaient été apportées, ce qui signifie qu'aucune des transactions ne sera menée à terme.

Nippon Active Value a déclaré que l'objectif du lancement de l'offre publique d'achat était de "souligner notre souhait de voir Toka améliorer sa politique d'allocation du capital".

Elle a ajouté : "Les initiateurs de l'offre ont l'intention de continuer à chercher à améliorer la politique d'allocation du capital de Toka et d'aider cette dernière à offrir une plus grande valeur aux actionnaires."

Les actions de Nippon Active Value étaient en baisse de 1,5 % à 140,80 pence chacune à Londres vendredi en fin de matinée.

