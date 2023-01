Nippon Active Value Fund annonce une offre publique d'achat pour T&K TOKA

Nippon Active Value Fund PLC - société d'investissement axée sur le Japon - annonce une offre publique d'achat sur T&K TOKA Co Ltd qui débutera le 10 janvier. L'offre, proposée conjointement avec Hikari Acquisition KK et Michael 1925 LLC, porte sur un maximum de 4,9 millions d'actions à 1 300 JPY par action. Toka est un fabricant d'encre, de résine et de produits associés. L'offre est conditionnée à l'apport d'au moins 4,0 millions d'actions, le maximum étant de 4,9 millions d'actions. L'offre prendra fin le 20 février 2023. Au 30 septembre de l'année dernière, Toka avait 22,4 millions d'actions en circulation. Nippon devrait acheter 59,3 % des actions, tandis que Michael 1925 en achètera 29,5 % et Hikaru 11,2 %.

Cours actuel de l'action : 123,00 pence, en hausse de 2,5% le vendredi

Évolution sur 12 mois : baisse de 8,2%.

Par Harvey Dorset, journaliste d'Alliance News

