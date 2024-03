Nippon Building Fund Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT) basée au Japon. Le fonds vise une croissance régulière des actifs et des bénéfices stables dans une perspective à moyen et long terme. Il investit principalement dans des immeubles de bureaux et leurs chantiers situés dans la zone centrale de Tokyo, dans d'autres zones de Tokyo et dans d'autres villes régionales du Japon. Elle investit également dans des titres et des certificats de bénéficiaires. Son gestionnaire d'actifs est Nippon Building Fund Management Ltd.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial