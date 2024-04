Nippon Chemi-Con Corp est une société dont l'activité principale est la fabrication et la vente de pièces électroniques. La société opère dans le secteur des condensateurs. Le segment des condensateurs est engagé dans la fabrication, l'achat et la vente de produits pour condensateurs, y compris les condensateurs d'électrolyse de l'aluminium et autres, ainsi que les matériaux pour condensateurs, tels que les feuilles d'électrode en aluminium.

Secteur Equipements et composants électriques