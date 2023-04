La Corée du Nord tire un missile au large de sa côte est

Données financières JPY USD EUR CA 2023 750 Mrd 5 635 M 5 132 M Résultat net 2023 19 433 M 146 M 133 M Dette nette 2023 150 Mrd 1 125 M 1 025 M PER 2023 8,97x Rendement 2023 2,86% Capitalisation 174 Mrd 1 309 M 1 192 M VE / CA 2023 0,43x VE / CA 2024 0,43x Nbr Employés 9 662 Flottant 90,4% Graphique NIPPON CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NIPPON CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Clôture 560,00 JPY Objectif de cours Moyen 673,33 JPY Ecart / Objectif Moyen 20,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Shingo Hamada President, CEO & Representative Director Shinya Yamamoto CFO, Director & Head-Business Administration Shinya Yamashita Director, Head-Research & Development Mikito Nagai Independent Outside Director Yuko Yasuda Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) NIPPON CORPORATION 2.00% 1 309 MOWI ASA 14.29% 9 339 SALMAR ASA 13.38% 5 419 LEROY SEAFOOD -5.53% 2 932 THAI UNION GROUP -21.30% 1 820 AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 4.47% 1 762