Nippon Dragon Resources : accueil M. Kensaku KunJak Onoda-Song sur son conseil d'administration

Brossard (Québec), le 11 aout 2021 Ressources Nippon Dragon Inc. (la «Société» ou «Nippon») (TSX-V Symbole: NIP), est extrêmement heureux d'accueillir M. Kensaku KunJak Onoda-Song sur son conseil d'administration.

M. Onoda-Song possède une vaste expérience en affaires internationales et travaille avec des clients et des partenaires à travers le monde. Il est membre du conseil d'administration de plusieurs entreprises. Au cours des cinq dernières années, il a aidé la société dans le développement des affaires et les relations avec les investisseurs et a également agi à titre de secrétaire du conseil. Ayant étudié et vécu en Asie et en Amérique du Nord, fréquentant des écoles américaines depuis la maternelle, y compris l'Académie canadienne et MCU de Californie, sa passion et sa compréhension des deux cultures lui ont donné les bases essentielles pour le commerce international. M. Onoda-Song est la personne clé dans l'établissement et le maintien des relations entre le Canada et l'Asie. Son vaste réseau d'affaires et ses relations personnelles dans le monde constituent un atout majeur pour la Société.

« La nomination de Ken au conseil d'administration de Nippon lui permettra de renforcer sa présence à la fois au Japon et dans le reste de l'Asie, ce qui sera particulièrement bénéfique pour l'entreprise », a déclaré M. Jean-Yves Therien, président et chef de la direction par intérim.

A propos de Nippon

Nippon est actif en exploration et dans le développement de ressources aurifères au Québec. L'entreprise détient deux propriétés aurifères, Rocmec 1 avec ressources reconnues selon le Règlement NI-43 101 et Denain. L'entreprise détient aussi une licence exclusive pour l'utilisation de la fragmentation thermique.

Sa stratégie de croissance repose sur :

• Le développement de ses gisements aurifères avec l'objectif de générer des revenus de ses opérations;

• L'accroissement de la valeur de ses actifs miniers en priorisant de façon agressive l'exploration et la mise en valeur et

• La commercialisation et l'utilisation de sa technologie de fragmentation thermique.

Pour de plus amples informations :

John Stella, Relations aux investisseurs (514) 718-7976 Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Jean-Yves Therien, Président et Chef de la Direction par intérim (450) 510-4442 Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué peut contenir de l'information prospective. Tous les énoncés inclus dans les présentes qui ne sont pas des données historiques constituent de l'information prospective et cette information comporte des risques et des incertitudes de divers types. Rien ne garantit que cette information se révélera exacte et les résultats réels et les événements futurs pourraient être très différents de ceux qui y sont prévus. Une description des hypothèses utilisées pour rédiger cette information prospective et une description des facteurs de risque qui peuvent faire en sorte que les résultats réels soient très différents de l'information prospective figurent dans des documents d'information continue de Nippon déposés sur le site internet de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Nippon ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Ressources Nippon Dragon Resources Inc. 7055 boul. Taschereau, suite 500 Brossard (Québec) J4Z 1A7

Tél: (450) 510-4442 www.nippondragon.com