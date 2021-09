Nippon Dragon Resources : accueille M. Michel Fontaine au sein de son conseil d'administration, annonce des changements à la direction et fait le point sur sa transaction avec Orminex

Brossard (Québec), le 21 septembre 2021, Nippon Dragon Resources Inc. (« Nippon » ou « NDR ») (Symbole TSX-V : NIP), Nippon est extrêmement heureuse d'annoncer la nomination de M. Michel Fontaine à son conseil d'administration. M. Fontaine a été vice-président de Diagnos de 2005 à 2017, administrateur de Ressources Métanor inc. de 2014 à 2018, administrateur de Ressources Majescor inc. de 2015 à 2017 et actuellement administrateur de Puma Exploration depuis 2020. Il a également occupé le poste. du fondateur, président et chef de la direction de Windfall Geotek de 2017 à mars 2021, une société canadienne offrant une plate-forme numérique éprouvée et leader de l'industrie tirant parti des technologies de l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer considérablement les résultats de l'exploration, du développement, des opérations et du financement de projets axés sur la géologie.

« Michel jouera un rôle important en assistant Nippon dans la poursuite de sa stratégie de développement. Ses années d'expérience et sa connaissance de l'industrie seront particulièrement utiles alors que nous commençons à mettre en œuvre une stratégie de développement plus agressive », a déclaré M. Jean-Yves Therien, président et chef de la direction par intérim de Nippon.

Nippon est également extrêmement heureux d'annoncer que M. Mark van Schaik rejoindra la société en tant que directeur technique. À compter de l'approbation par les actionnaires de la transaction proposée entre Nippon et Orminex Limited (« Orminex ») (voir le communiqué de presse du 1er septembre 2021 pour plus de détails sur la transaction proposée), M. van Schaik assumera un rôle de premier plan dans la commercialisation, la planification stratégique et le positionnement de la technologie exclusive et brevetée de fragmentation thermique de l'entreprise au sein du secteur minier. « Mark est probablement la personne la plus expérimentée, la plus compétente et la plus qualifiée en ce qui concerne la technologie et je suis ravi qu'il rejoigne notre équipe. » a déclaré Jean-Yves Therien, président et chef de la direction par intérim de Nippon.

Mark van Schaik a été formé et qualifié en Afrique du Sud avec un diplôme national supérieur en génie mécanique en 1992, et a construit une carrière de près de 30 ans dans l'ingénierie et les industries minières souterraines. Mark a travaillé pour certains des fournisseurs OEM les plus connus comme Atlas Copco et Sandvik Mining, puis a finalement fondé et géré le groupe de sociétés maXem. maXem s'est spécialisé dans la conception, la fabrication et l'assistance d'équipements de forage longs trous, ainsi que dans la représentation de distributeurs pour un certain nombre d'équipementiers internationaux tels que Nippon Dragon Resources, CMAC, Wassara et Montabert, ainsi que dans la fourniture de solutions minières complètes sous contrat. L'un des points forts de la carrière de Mark a été l'établissement et le soutien de la méthode d'extraction thermique en Afrique du Sud et l'exploitation pratique de cette méthode pendant une période d'environ 2 ans. Pendant ce temps, une vaste expérience a été acquise qui a permis d'améliorer considérablement l'équipement et les processus d'exploitation. La passion de Mark est de développer et de mettre en œuvre des innovations techniques dans des solutions commerciales complètes, et espère pouvoir utiliser son expérience pour compléter et aider Nippon à mener son entreprise vers de nouvelles réalisations.

Nippon annonce également le départ du directeur de l'exploitation de la société, M. Nick Vukovic. M. Vukovic a également remis sa démission en tant que membre du conseil d'administration, avec effet immédiat. Le Conseil tient à remercier M. Vukovic pour ses services et lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs.

Mise à jour des transactions

Nippon est également très heureux d'informer les actionnaires que la transaction proposée entre Nippon et Orminex (voir communiqué de presse du 1er septembre 2021 pour plus de détails sur la transaction proposée) progresse bien. Nippon a reçu l'approbation conditionnelle de la transaction proposée et demandera maintenant l'approbation de ses actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle et extraordinaire de la société (« l'assemblée ») qui se tiendra le 28 octobre 2021. Lors de l'assemblée, Nippon sollicitera également l'approbation des actionnaires pour une série de transactions avec Material Japan Inc. (voir communiqué de presse du 1er septembre 2021 pour plus de détails), ainsi qu'une proposition de changement nom pour GETT Gold Inc. (Green Extraction Thermal Technology) afin de mieux refléter l'avenir de l'entreprise une fois la transaction conclue avec Orminex. Dans le cadre de l'Assemblée, Nippon et ses conseillers préparent actuellement une circulaire de sollicitation de procurations de la direction (« la Circulaire») qui contiendra plus de détails sur tous les éléments devant être examinés et approuvés à l'Assemblée. La circulaire sera postée aux actionnaires de Nippon au début du mois d'octobre et sera disponible sur SEDAR sur le profil d'émetteur de Nippon à www.sedar.com.

« Les annonces d'aujourd'hui démontrent clairement l'engagement indéfectible de la direction à transformer Nippon en une société minière et technologique hybride rentable », a déclaré Jean-Yves Therien, président et chef de la direction par intérim de Nippon.

A propos de Nippon

Nippon est actif dans l'exploration et le développement des ressources aurifères au Québec. La Société détient trois propriétés aurifères, Rocmec 1 dont les ressources sont reconnues conformément au Règlement 43-101, les propriétés Denain et Courville-Maruska. Nippon dispose également d'une licence exclusive pour le processus d'extraction par fragmentation thermique.

Sa stratégie de croissance repose sur :

• Le développement de ses gisements aurifères avec l'objectif de générer des revenus de ses opérations;

• L'accroissement de la valeur de ses actifs miniers en priorisant de façon agressive l'exploration et la mise en valeur et

• La commercialisation et l'utilisation de sa technologie de fragmentation thermique.

Pour de plus amples informations :

John Stella, Relations aux investisseurs (514) 718-7976 Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Jean-Yves Therien, Président et Chef de la Direction par intérim (450) 510-4442 Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué peut contenir de l'information prospective. Tous les énoncés inclus dans les présentes qui ne sont pas des données historiques constituent de l'information prospective et cette information comporte des risques et des incertitudes de divers types. Rien ne garantit que cette information se révélera exacte et les résultats réels et les événements futurs pourraient être très différents de ceux qui y sont prévus. Une description des hypothèses utilisées pour rédiger cette information prospective et une description des facteurs de risque qui peuvent faire en sorte que les résultats réels soient très différents de l'information prospective figurent dans des documents d'information continue de Nippon déposés sur le site internet de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Nippon ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Ressources Nippon Dragon Resources Inc. 7055 boul. Taschereau, suite 500 Brossard (Québec) J4Z 1A7

Tél: (450) 510-4442 www.nippondragon.com