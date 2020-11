Nippon Dragon Resources : annonce le départ de son président-directeur général, M. Donald Brisebois 23/11/2020 | 15:26 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Brossard (Québec), le 23 novembre, 2020 Ressources Nippon Dragon Inc. (la «Société» ou «Nippon») (TSX-V Symbole: NIP), Le conseil d'administration de Nippon annonce le départ du président et chef de la direction de la société, M. Donald Brisebois, avec effet immédiat. Le Conseil remercie M. Brisebois pour ses services et lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs. Le conseil annonce également la nomination de M. Jean-Yves Therien au poste de président et chef de la direction par intérim. A propos de Nippon

Nippon est actif en exploration et dans le développement de ressources aurifères au Québec. L'entreprise détient deux propriétés aurifères, Rocmec 1 avec ressources reconnues selon le Règlement NI-43 101 et Denain. L'entreprise détient aussi une licence exclusive pour l'utilisation de la fragmentation thermique. Sa stratégie de croissance repose sur :

• Le développement de ses gisements aurifères avec l'objectif de générer des revenus de ses opérations;

• L'accroissement de la valeur de ses actifs miniers en priorisant de façon agressive l'exploration et la mise en valeur et

• La commercialisation et l'utilisation de sa technologie de fragmentation thermique. Au nom du conseil Fabien Miller, ing., M.Sc.

Membre du Conseil

514-892-1935 La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué peut contenir de l'information prospective. Tous les énoncés inclus dans les présentes qui ne sont pas des données historiques constituent de l'information prospective et cette information comporte des risques et des incertitudes de divers types. Rien ne garantit que cette information se révélera exacte et les résultats réels et les événements futurs pourraient être très différents de ceux qui y sont prévus. Une description des hypothèses utilisées pour rédiger cette information prospective et une description des facteurs de risque qui peuvent faire en sorte que les résultats réels soient très différents de l'information prospective figurent dans des documents d'information continue de Nippon déposés sur le site internet de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Nippon ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Ressources Nippon Dragon Resources Inc. 7055 boul. Taschereau, suite 500 Brossard (Québec) J4Z 1A7

Tél: (450) 510-4442 www.nippondragon.com Attachments Original document

Permalink Disclaimer Nippon Dragon Resources Inc. published this content on 23 November 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 November 2020 14:26:00 UTC

© Publicnow 2020 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur NIPPON DRAGON RESOURCES INC. 15:26 NIPPON DRAGON RESOURCES : annonce le départ de son président-directeur général, .. PU 09/10 NIPPON DRAGON RESOURCES : prépare la fragmentation thermique pour l'exploitation.. PU