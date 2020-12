Nippon Dragon Resources : clôture la première tranche de ses placements privés combinés en dollars et accrédit 24/12/2020 | 15:37 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Brossard (Québec), le 23 décembre 2020 Ressources Nippon Dragon Inc. («Nippon» ou «NDR») (symbole TSX-V: NIP), annonce la clôture de la première tranche de son placement privé sans courtier par l'émission de 7 140 000 unités (HD) au prix de 0,05 l'unité et de 24 840 000 unités accréditives (unités FT) au prix de 0,05 par unité pour le total du produit brut de 1 599 000,00 $. Chaque unité HD est composée d'une (1) action ordinaire de la société et d'un (1) bon de souscription d'actions ordinaires, chaque bon de souscription d'unité permettant à son porteur d'acquérir une action ordinaire supplémentaire de la société au prix de 0,075 $ pour une période de vingt-quatre (24) mois suivant la clôture du placement. Chaque unité FT est composée d'une (1) action ordinaire de la société qui est qualifiée d '«action ordinaire accréditive» (une «action FT») et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire, chaque bon de souscription d'unité FT donnant le droit à son porteur d'acquérir une action ordinaire supplémentaire de la Société au prix de 0,075 $ pendant une période de vingt-quatre (24) mois suivant la clôture du placement. Le produit de la vente des parts HD sera utilisé aux fins de l'entreprise et du fonds de roulement général. Le produit de l'émission des parts FT sera utilisé pour les «frais d'exploration au Canada» et sera qualifié de «dépenses minières accréditives» (les «dépenses admissibles»), au sens du paragraphe 127 (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (Canada). La Société a l'intention de renoncer aux dépenses admissibles des souscripteurs de parts FT pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. Tous les titres émis dans le cadre du placement privé seront assujettis à une période de détention statutaire de quatre mois plus un jour, tel que prescrit par la Bourse de croissance TSX et les lois sur les valeurs mobilières applicables. Dans le cadre de cette tranche, la société a émis un total de 1 426 000 bons de souscription de courtier (chacun, un «bon de souscription de courtier»), correspondant à 7% des parts émises aux souscripteurs présentés à la société par certains intermédiaires admissibles. Chaque bon de souscription de courtier permet à son porteur d'acquérir une action ordinaire à un prix d'exercice de 0,075 $ pendant une période de 24 mois à compter de la date d'émission. Des honoraires d'intermédiation totalisant 62 300,00 $ ont été payés relativement au placement privé. Un initié de la société a souscrit un total de 300 000 unités accréditives aux termes du placement. La transaction constitue une transaction entre parties liées au sens de l'instrument multilatéral 61-101 («MI 61-101»). La Société se fonde sur les exemptions des exigences d'évaluation et d'approbation des actionnaires minoritaires du MI 61-101 contenues dans les sections 5.5 (b) et 5.7 (1) (a) du MI 61-101, comme la juste valeur marchande de la participation dans l'Offre de l'initié ne dépasse pas 25% de la capitalisation boursière de la Société, telle que déterminée conformément au MI 61-101. La société n'a pas déposé de déclaration de changement important à l'égard de l'opération entre apparentés au moins 21 jours avant la clôture du placement, que la société juge raisonnable dans les circonstances afin de réaliser le placement dans les meilleurs délais. A propos de Nippon

Nippon est actif en exploration et dans le développement de ressources aurifères au Québec. L'entreprise détient deux propriétés aurifères, Rocmec 1 avec ressources reconnues selon le Règlement NI-43 101 et Denain. L'entreprise détient aussi une licence exclusive pour l'utilisation de la fragmentation thermique. Sa stratégie de croissance repose sur :

• Le développement de ses gisements aurifères avec l'objectif de générer des revenus de ses opérations;

• L'accroissement de la valeur de ses actifs miniers en priorisant de façon agressive l'exploration et la mise en valeur et

• La commercialisation et l'utilisation de sa technologie de fragmentation thermique. Pour de plus amples informations :

John Stella, , Relations aux investisseurs (514) 718-7976 Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Jean-Yves Therien, Président et Chef de la Direction par intérim (450) 510-4442 Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué peut contenir de l'information prospective. Tous les énoncés inclus dans les présentes qui ne sont pas des données historiques constituent de l'information prospective et cette information comporte des risques et des incertitudes de divers types. Rien ne garantit que cette information se révélera exacte et les résultats réels et les événements futurs pourraient être très différents de ceux qui y sont prévus. Une description des hypothèses utilisées pour rédiger cette information prospective et une description des facteurs de risque qui peuvent faire en sorte que les résultats réels soient très différents de l'information prospective figurent dans des documents d'information continue de Nippon déposés sur le site internet de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Nippon ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Ressources Nippon Dragon Resources Inc. 7055 boul. Taschereau, suite 500 Brossard (Québec) J4Z 1A7

Tél: (450) 510-4442 www.nippondragon.com Attachments Original document

Permalink Disclaimer Nippon Dragon Resources Inc. published this content on 23 December 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 December 2020 14:36:02 UTC

© Publicnow 2020 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur NIPPON DRAGON RESOURCES INC. 15:37 NIPPON DRAGON RESOURCES : clôture la première tranche de ses placements privés c.. PU 21/12 NIPPON DRAGON RESOURCES : annonce la modification de son accord de coentreprise .. PU 02/12 NIPPON DRAGON RESOURCES : nomme M. Nikola Vukovic au poste de Chef des Opération.. PU 23/11 NIPPON DRAGON RESOURCES : annonce le départ de son président-directeur général, .. PU 09/10 NIPPON DRAGON RESOURCES : prépare la fragmentation thermique pour l'exploitation.. PU