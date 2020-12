Nippon Dragon Resources : nomme M. Nikola Vukovic au poste de Chef des Opérations 02/12/2020 | 15:39 Envoyer par e-mail :

Brossard (Québec), le 02 décembre, 2020 Ressources Nippon Dragon Inc. (la «Société» ou «Nippon») (TSX-V Symbole: NIP), est heureux d'annoncer que M. Nikola Vukovic, membre indépendant actuel du conseil d'administration, a été nommé chef des opérations, un nouveau poste au sein de Nippon. Avec effet immédiat, M. Vukovic assumera toutes les responsabilités opérationnelles de la propriété aurifère Rocmec 1. Avec 30 ans dans l'industrie minière, M. Vukovic possède une vaste expérience mondiale dans une gamme de fonctions minières; y compris l'évaluation des projets, le financement, le développement et les opérations. Il a réussi dans la planification stratégique, le développement des affaires et dans la mise en œuvre de pratiques commerciales de pointe pour la création de valeur durable ou basée sur les événements, la réingénierie, l'optimisation et l'automatisation des processus. Avant de rejoindre Nippon, M. Vukovic a occupé divers postes de haute direction où il a budgétisé, construit, mis en service de grands projets à ciel ouvert et souterrains avec de grandes sociétés minières telles que BHP Billiton, Rio Tinto et Freeport McMoRan. M. Vukovic est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en géologie de l'Université de Tuzla et d'un M. Ing. en exploitation minière de l'Université McGill. En 2012, il a reçu le titre de professionnel qualifié de la Mining and Metallurgical Society of America. Lors de sa nomination, Nikola a déclaré: «Je suis ravi d'avoir l'opportunité de diriger l'équipe sur l'exécution et la livraison d'une opération sécure, respectueuse de l'environnement et efficace d'un projet minier unique et à fort potentiel. L'intégration numérique de l'ensemble du processus d'extraction sera sauvegardée par les meilleures pratiques d'exploitation et contrôlée par des principes d'excellence opérationnelle ». «Nick est un leader chevronné et de confiance qui produit des résultats constants. Il est particulièrement qualifié pour diriger la planification stratégique avec un engagement inébranlable envers l'excellence opérationnelle », a déclaré Jean-Yves Therien, président et chef de la direction par intérim de Nippon A propos de Nippon

Nippon est actif en exploration et dans le développement de ressources aurifères au Québec. L'entreprise détient deux propriétés aurifères, Rocmec 1 avec ressources reconnues selon le Règlement NI-43 101 et Denain. L'entreprise détient aussi une licence exclusive pour l'utilisation de la fragmentation thermique. Sa stratégie de croissance repose sur :

• Le développement de ses gisements aurifères avec l'objectif de générer des revenus de ses opérations;

• L'accroissement de la valeur de ses actifs miniers en priorisant de façon agressive l'exploration et la mise en valeur et

• La commercialisation et l'utilisation de sa technologie de fragmentation thermique. Pour de plus amples informations :

John Stella, , Relations aux investisseurs (514) 718-7976 Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Jean-Yves Therien, Président et Chef de la Direction par intérim (450) 510-4442 Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué peut contenir de l'information prospective. Tous les énoncés inclus dans les présentes qui ne sont pas des données historiques constituent de l'information prospective et cette information comporte des risques et des incertitudes de divers types. Rien ne garantit que cette information se révélera exacte et les résultats réels et les événements futurs pourraient être très différents de ceux qui y sont prévus. Une description des hypothèses utilisées pour rédiger cette information prospective et une description des facteurs de risque qui peuvent faire en sorte que les résultats réels soient très différents de l'information prospective figurent dans des documents d'information continue de Nippon déposés sur le site internet de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Nippon ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Ressources Nippon Dragon Resources Inc. 7055 boul. Taschereau, suite 500 Brossard (Québec) J4Z 1A7

