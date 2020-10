Nippon Dragon Resources : prépare la fragmentation thermique pour l'exploitation minière à Rocmec 1 et accueille un nouveau membre dans son équipe

Brossard (Québec), le 07 octobre, 2020 Ressources Nippon Dragon Inc. (la «Société» ou «Nippon») (TSX-V Symbole: NIP), est heureux de fournir une mise à jour concernant la mise en valeur de la propriété aurifère Rocmec 1.

Les points saillants comprennent:

- Des opérations de fragmentation thermique ont débuté sur la veine de Talus;

- Développement d'une monterie et d'un sous-niveau au niveau 39 au dans la structure minéralisée Talus à partir du niveau 50;

- Développement de 2 galeries dans la veine minéralisée au niveau 50 de la structure McDowell;

- La formation des employées sur les unités de fragmentation thermique se poursuit en mode accéléré

Rocmec 1 se transforme en une mine dynamique grâce à des investissements dans l'exploration, le développement, les infrastructures et l'équipement.

À propos des veines de McDowell et Talus

La veine McDowell est la plus longue structure aurifère de la propriété. La veine a été développée et suivie sous terre aux niveaux 45, 90 et 130 mètres. Les teneurs varient de 0,03 g / t à 120,00 g / t et les largeurs varient de 0,07 mètre à 5,00 mètres. La meilleure intersection rencontrée est de 74,65 g / t sur 2,34 mètres. La veine de talus est probablement une structure secondaire sous-ramifiée parallèle à la veine de McDowell. L'échantillonnage de la veine a été réalisé dans la galerie au niveau de 90m. L'extension réelle connue en profondeur est de 400 m. Les teneurs varient de 0,03 g / t à 61,58 g / t et les largeurs varient de 0,05 mètre à 3,04 mètres. La meilleure intersection rencontrée est de 37,02 g / t sur 1,22 mètre.

Nippon est très heureux d'accueillir M. Richard Barbeau, Ing., M.Sc. au sein de son équipe. M. Barbeau cumule près de 40 ans d'expérience dans l'industrie minière tant au Canada qu'en Afrique. M. Barbeau a travaillé sur plusieurs projets de démarrage comme le projet Rocmec 1 de Nippon.

Diplômé de l'Université Laval, Richard est ingénieur minier licencié, il détient une maîtrise en génie mécanique et un diplôme en génie industriel.

«Richard jouera un rôle de leadership clé dans l'exécution, la planification et la supervision des opérations à Rocmec 1. Sa vaste expérience dans les projets de démarrage tels que notre projet Rocmec1 contribuera grandement à la stratégie de développement de Nippon» a déclaré M. Donald Brisebois, président et chef de la direction.

A propos du projet Rocmec 1

Le projet minier Rocmec 1 est situé dans le canton Dasserat, province de Québec, sur les rives du lac Labyrinthe. Il est à environ 35 kilomètres à l'ouest de la ville de Rouyn-Noranda et est facilement accessible depuis la route 117 et la route de gravier frontière séparant le Québec et l'Ontario et une route de gravier secondaire menant au site. La propriété a été acquise en octobre 2005, le dénoyage et la réhabilitation de la mine ont débuté en janvier 2006. À ce jour, Nippon Dragon a investi environ 37 000 000 $ dans la réhabilitation de la propriété, en infrastructures de surface et souterraines, en forages au diamant, équipements et galeries. La propriété comprend un puits de 100m de profondeur à deux compartiments, une rampe de 844 mètres donnant accès à cinq niveaux (50, 70, 90,110 et 130 mètres). Sur ces niveaux, un total de 1700 mètres de galeries et travers-bancs ont été foncés. Les structures minéralisées de Rocmec 1 sont bien définies par des trous de forage au diamant. En 2010, un rapport technique conforme à la norme NI43-101 préparé par SGS indique des ressources minérales de 570 300 tonnes à 6.52 g/t dans les catégories mesurées et indiquées (119 500 onces Au) et 1 512 400 tonnes à 7,4 g/t dans la catégorie inférée (359 000 onces Au) additionnelles. Les ressources minérales ont été estimées à une teneur de coupure de 3 g/t Au.

A propos de Nippon

Nippon est actif en exploration et dans le développement de ressources aurifères au Québec. L'entreprise détient deux propriétés aurifères, Rocmec 1 avec ressources reconnues selon le Règlement NI-43 101 et Denain. L'entreprise détient aussi une licence exclusive pour l'utilisation de la fragmentation thermique.

Sa stratégie de croissance repose sur :

• Le développement de ses gisements aurifères avec l'objectif de générer des revenus de ses opérations;

• L'accroissement de la valeur de ses actifs miniers en priorisant de façon agressive l'exploration et la mise en valeur et

• La commercialisation et l'utilisation de sa technologie de fragmentation thermique.

Pour de plus amples informations :

John Stella, Relations aux investisseurs (514) 718-7976 Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Donald Brisebois, Président et Chef de la Direction (450) 510-4442 Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué peut contenir de l'information prospective. Tous les énoncés inclus dans les présentes qui ne sont pas des données historiques constituent de l'information prospective et cette information comporte des risques et des incertitudes de divers types. Rien ne garantit que cette information se révélera exacte et les résultats réels et les événements futurs pourraient être très différents de ceux qui y sont prévus. Une description des hypothèses utilisées pour rédiger cette information prospective et une description des facteurs de risque qui peuvent faire en sorte que les résultats réels soient très différents de l'information prospective figurent dans des documents d'information continue de Nippon déposés sur le site internet de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Nippon ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Ressources Nippon Dragon Resources Inc. 7055 boul. Taschereau, suite 500 Brossard (Québec) J4Z 1A7

Tél: (450) 510-4442 www.nippondragon.com