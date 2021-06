Nippon Electric Glass Co., Ltd. : La configuration est positive

Données financières JPY USD EUR CA 2021 271 Mrd 2 479 M 2 029 M Résultat net 2021 21 060 M 192 M 157 M Tréso. nette 2021 8 079 M 73,8 M 60,4 M PER 2021 12,2x Rendement 2021 3,78% Capitalisation 256 Mrd 2 339 M 1 913 M VE / CA 2021 0,91x VE / CA 2022 0,95x Nbr Employés 6 157 Flottant 85,7% Prochain événement sur NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD. 29/06/21 Détachement de dividende intermédiaire Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 2 942,86 JPY Dernier Cours de Cloture 2 648,00 JPY Ecart / Objectif Haut 58,6% Ecart / Objectif Moyen 11,1% Ecart / Objectif Bas -9,37% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Motoharu Matsumoto President, Representative Director & Head-Audit Masayuki Arioka Chairman Hiroki Yamazaki Director & Head-Basic Technology Haruki Matsumiya Managing Executive Officer & GM-Process Technology Masaaki Kadomi Managing Executive Officer, GM-R&D