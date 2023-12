BioCheetah Pte. Ltd. et Nippon Kayaku Co. Ltd. ont annoncé que les deux sociétés ont conclu un accord exclusif de licence et de commercialisation pour développer et commercialiser un nouveau kit de diagnostic du cancer de la vessie basé sur des biomarqueurs urinaires, VECanDx ELISA, au Japon.

En vertu de cet accord, BioCheetah accordera à Nippon Kayaku les droits exclusifs de développement et de commercialisation du produit au Japon. BioCheetah continuera à réaliser des essais cliniques à Singapour, en France et en Chine, tandis que Nippon Kayaku sera responsable des essais cliniques, de l'application réglementaire, de la distribution et de la vente du produit au Japon. Bio Cheetah recevra de Nippon Kayaku des paiements initiaux et des paiements d'étape à la signature de l'accord et à la commercialisation du produit au Japon.

Le cancer de la vessie est le dixième cancer le plus fréquent dans le monde. La présence de sang dans les urines (hématurie) est l'un des symptômes. La cystoscopie est actuellement l'examen de référence pour le diagnostic du cancer de la vessie. La cystoscopie est une procédure diagnostique invasive qui nécessite une anesthésie et comporte de nombreux effets secondaires.

La survie dépend fortement du stade auquel le cancer a été diagnostiqué. BioCheetah entend combler les lacunes diagnostiques en proposant des tests diagnostiques non invasifs, spécifiques et sensibles pour la détection du cancer de la vessie. VECanDx ELISA est un test d'urine non invasif développé par BioCheetah pour les adultes présentant une hématurie ou des antécédents de cancer de la vessie.

Il s'agit d'un test ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) qui mesure les niveaux d'expression protéique de cinq nouveaux biomarqueurs à l'aide d'anticorps de détection exclusifs. Les mesures sont ensuite analysées par un logiciel propriétaire pour obtenir un score de risque unique permettant de détecter la présence ou l'absence d'un cancer de la vessie.