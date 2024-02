Mizuho Financial Group vise à rester dans le top 10 du classement mondial des banques d'investissement, a déclaré à Reuters son directeur de la banque d'investissement, après être devenu la première banque japonaise à entrer dans les échelons supérieurs du classement depuis plus d'une décennie.

L'année dernière, Mizuho s'est classée 10e dans le classement des banques d'investissement du LSEG, grâce à son rôle de chef de file dans l'introduction en bourse du concepteur de puces Arm et à l'achat de la société américaine de conseil en fusions et acquisitions Greenhill.

La dernière fois qu'une banque japonaise est apparue dans le top 10, c'était en 2010, lorsque Nomura Holdings s'est classée neuvième dans un tableau où les premières places sont dominées par des banques mondiales "bulge bracket" telles que Goldman Sachs et JPMorgan.

"Nous pensons pouvoir conserver notre position dans le top 10", a déclaré Naoki Takahashi, directeur de la division mondiale de banque d'investissement de Mizuho, lors d'une interview. "Nous voulons contester la domination des grandes banques.

Les commissions de la banque d'investissement de Mizuho, qui comprennent les frais payés pour la souscription de dettes et d'actions, le conseil en fusions et acquisitions et les prêts syndiqués, ont totalisé 1,97 milliard de dollars l'année dernière, soit une augmentation de 16 % par rapport à l'année précédente.

L'acquisition de Greenhill, qui compte près de 400 banquiers, aidera Mizuho à se développer sur les marchés américains et européens des fusions et acquisitions, qui représentent la plus grande partie des honoraires de la banque d'investissement mondiale, a déclaré M. Takahashi, qui a ajouté que la banque voyait une marge de croissance sur ces marchés.

La stratégie de Mizuho en matière de conseil en fusions et acquisitions contraste avec celles de ses rivaux nationaux, Mitsubishi UFJ Financial Group et Sumitomo Mitsui Financial Group, qui s'associent respectivement à Morgan Stanley et Jefferies Financial Group par le biais d'un investissement minoritaire.

M. Takahashi a déclaré qu'une plateforme de conseil en fusions et acquisitions améliorée grâce à l'acquisition de Greenhill élargira considérablement les capacités de Mizuho pour les entreprises japonaises cherchant des transactions à l'étranger et donnera à la banque des avantages par rapport à ses rivaux.

Le Japon a connu récemment une forte augmentation des fusions et acquisitions à l'étranger, notamment l'acquisition par Renesas Electronics de la société de conception électronique Altium pour un montant de 5,9 milliards de dollars et l'acquisition par Nippon Steel de U.S. Steel pour un montant de 14,9 milliards de dollars. (Reportage de Makiko Yamazaki et Ritsuko Shimizu ; Rédaction de Christopher Cushing)