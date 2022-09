La crise du gaz place le marché des cargaisons de GNL entre les mains des géants de l'énergie

Cette emprise ne devrait pas se relâcher avant 2026, lorsque davantage de gaz naturel liquéfié (GNL) commencera à se matérialiser et à faire baisser les prix, ce qui ajoutera aux soucis d'approvisionnement des États plus pauvres qui en dépendent pour produire de l'électricité et fera grimper les coûts des grandes économies asiatiques.

Le marché mondial du GNL a plus que doublé de taille depuis 2011, entraînant l'arrivée de dizaines de nouveaux entrants et l'expansion de plus petits acteurs en Asie. Ces dernières années, les petits négociants représentaient 20 % des importations de GNL en Chine seulement.

Mais une flambée des prix des cargaisons de GNL au comptant à 175-200 millions de dollars, contre environ 15-20 millions de dollars il y a deux ans, a eu un impact sismique sur l'activité de négoce physique pour de nombreux petits acteurs.

Le capital nécessaire pour négocier le marché a grimpé en flèche après que les prix de référence du GNL soient passés d'un plancher record de moins de 2 $ par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) en 2020 à des sommets de 57 $ en août.

En juillet, le Japonais Nippon Steel Corp, le deuxième plus grand aciériste du monde, a acheté une cargaison de GNL à 41 $/mmBtu. Le prix spot du GNL s'élevait alors à 40,50 $/mmBtu.

Les prix ont récemment baissé, atteignant 38 $/mmBtu lundi, mais les analystes disent qu'ils restent à des niveaux qui peuvent être liés à une crise énergétique en cours.

GRAPHIQUE - Prix spot du GNL en Asie du Nord-Est - Comparaison annuelle

"Le plus grand défi auquel est confronté chaque acteur du marché en ce moment est le crédit", a déclaré Ben Sutton, PDG de Six One Commodities, un négociant en GNL basé aux États-Unis qui a dû réduire ses activités après la flambée des prix au troisième trimestre 2021.

La volatilité à court terme du marché a accru le risque pour les négociants, la géopolitique plutôt que les fondamentaux dictant les mouvements de prix.

"Le gonflement de la valeur des cargaisons de GNL, ainsi que le pic de volatilité, ont ... mis à rude épreuve les acteurs opérant avec de plus petits bilans", a déclaré Tamir Druz, directeur général de Capra Energy, une société de conseil en GNL.

En Asie, un responsable du négoce a déclaré à Reuters que certains petits acteurs avaient laissé leurs bureaux "en sommeil" dans le centre de négoce de Singapour, tandis que les négociants chinois de second rang et certaines entreprises coréennes ont réduit leur activité en raison de la difficulté à décrocher des financements.

"Le GNL est redevenu le produit de base des riches", a déclaré Pablo Galante Escobar, responsable mondial du GNL chez Vitol, négociant en énergie, lors de la conférence internationale Gastech qui s'est tenue ce mois-ci à Milan.

PLUS HAUT ET PLUS LONG

Les conditions sont désormais fortement biaisées en faveur des acteurs disposant de portefeuilles importants et diversifiés et de bilans solides, comme les majors pétrolières Shell, BP et TotalEnergies, ainsi que les grandes maisons de négoce telles que Vitol, Trafigura, Gunvor et Glencore.

BP, Shell, Trafigura et Glencore ont refusé de commenter. TotalEnergies, Vitol et Gunvor n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

On estime que Shell et TotalEnergies ont un portefeuille combiné de 110 millions de tonnes sur le marché actuel de 400 millions de tonnes (MT) de GNL, a déclaré Jason Feer, responsable mondial de la veille économique au sein du cabinet de conseil en énergie et en transport maritime Poten & Partners.

Tous deux ont constitué des portefeuilles, Shell ayant acheté BG et TotalEnergies ayant repris la branche GNL d'Engie. Tous deux sont également partenaires du North Field du Qatar, l'un des plus grands projets de GNL.

Si l'on ajoute le portefeuille de 70 millions de tonnes de Qatar Energy et celui de BP, qui est estimé à environ 30 millions, cela signifie que quatre acteurs représentent plus de la moitié du marché.

Alors que la hausse des taux d'intérêt augmente les coûts commerciaux, elle n'a pas encore perturbé les grands acteurs, pour qui la pression accrue sur les prix représente un point idéal, selon des sources industrielles.

Shell et TotalEnergies ont annoncé des bénéfices records, tandis que le bénéfice record de Vitol pour le premier semestre 2022 a dépassé ses résultats pour l'ensemble de l'année 2021.

Guy Broggi, un consultant indépendant en GNL, a déclaré que Shell et TotalEnergies étaient les grands gagnants en tant que partenaires et acheteurs des usines égyptiennes de Damiette et d'Idku, aux côtés de BP et de l'italien ENI, en vendant du GNL bien au-dessus du prix cible du gouvernement de 5 $/mmbtu.

En tant qu'acheteurs de GNL américain via des contrats à long terme, Shell et TotalEnergies ont également réalisé des gains massifs en revendant des cargaisons américaines à bas prix sur des marchés européens où les prix sont plus élevés, a-t-il ajouté.

"Nous entrons en territoire inconnu en ce qui concerne les marchés du GNL et les conséquences de la crise actuelle avec la Russie sont difficiles à appréhender - pas seulement pour le GNL. Une chose est sûre : les prix vont rester plus élevés et plus longtemps", a déclaré M. Broggi.

DIFFICILE D'ÊTRE COMPÉTITIF

Les prix élevés des cargaisons de GNL accentuent également la pauvreté énergétique au niveau mondial, car certaines cargaisons, initialement destinées à des nations plus pauvres, finissent par être détournées vers des acheteurs européens.

Les cargaisons de GNL américaines sont détournées vers l'Europe :

"Le Pakistan et le Bangladesh sont les grands perdants car tous deux avaient des stratégies d'approvisionnement avec un pourcentage élevé d'achats au comptant et ont dû faire face à une crise de l'électricité cette année", a déclaré Felix Booth, responsable du GNL à la société d'analyse de données Vortexa.

En juillet, Pakistan LNG Limited (PLL) n'a reçu aucune offre dans le cadre d'un appel d'offres pour l'importation de 10 cargaisons de GNL.

Le ministère indien du pétrole a montré que l'Inde a payé 20 % de plus sur une base annuelle pour ses importations de GNL en juillet, évaluées à 1,2 milliard de dollars, alors que les volumes d'importation mensuels ont encore baissé en raison des prix spot élevés.

"Tant que nous ne construirons pas plus d'infrastructures et que nous ne mettrons pas plus de navires à l'eau... il sera difficile de concurrencer les marchés bien établis", a déclaré Charlie Riedl, directeur exécutif du groupe commercial Center for Liquefied Natural Gas (CLNG).

La lenteur du développement des projets et un retour possible de la Chine des restrictions liées au COVID maintiendront les prix élevés, a déclaré Feer de Poten & Partners.

"La situation pourrait empirer si la Chine revient sur le marché de manière importante. La Chine a été absente du marché cette année en raison de la baisse de la demande due à ses blocages et au ralentissement de la croissance économique. Cela a permis au volume de s'écouler vers l'Europe", a ajouté M. Feer.