Le vice-président de Nippon Steel, Takahiro Mori, a rencontré cette semaine des employés de U.S. Steel et des responsables locaux afin de mieux comprendre son projet d'acquisition de l'entreprise américaine et a constaté une réaction positive, a déclaré un porte-parole de l'entreprise.

M. Mori, principal négociateur de l'accord avec U.S. Steel, est retourné aux États-Unis cette semaine, peu après un voyage qui s'est déroulé du 20 au 26 mai, pour tenter de conclure l'accord dans un contexte d'examen réglementaire et d'opposition politique croissants, ainsi que d'objections de la part du puissant syndicat United Steelworkers (USW), qui craint des pertes d'emplois.

Mori s'est entretenu avec les employés des usines U.S. Steel de Gary, dans l'Indiana, et de Mon Valley, en Pennsylvanie, et leur a exposé les projets du sidérurgiste japonais, notamment ses engagements en matière d'emplois et d'investissements dans les hauts fourneaux, a indiqué le porte-parole dans un courriel envoyé vendredi en fin de journée.

"Nous sommes heureux de constater que les visites de Mori ont suscité des réactions positives et de soutien, et nous restons concentrés sur la communication directe de notre vision aux personnes qui bénéficieront le plus de cette transaction", a déclaré l'entreprise.

Le numéro 4 mondial de la sidérurgie souhaite sensibiliser l'opinion publique à la nécessité de soutenir l'accord, dans l'espoir de pousser le syndicat à s'asseoir à la table des négociations, a déclaré M. Mori lors d'une récente interview accordée à Reuters.

Les deux sidérurgistes ont déclaré le mois dernier qu'ils avaient reçu toutes les approbations réglementaires en dehors des États-Unis pour leur projet de fusion de 14,9 milliards de dollars, ce qui constitue un pas en avant vers la réalisation de l'opération controversée. (Reportage de Yuka Obayashi ; Rédaction de Kim Coghill)