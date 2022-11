Le groupe indien Essar est libre de toute dette après avoir remboursé 25 milliards de dollars

Essar, construit par les frères Shashi et Ravi Ruia, a vendu au fil des ans certains de ses actifs dans des secteurs tels que les télécommunications, le raffinage du pétrole et l'acier pour régler sa dette de 25 milliards de dollars.

Son activité sidérurgique, exploitée par le biais d'Essar Steel, a été rachetée par une coentreprise d'ArcelorMittal et de la société japonaise Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.

Essar Ports and Terminals Ltd et Essar Power Ltd ont conclu lundi la vente, pour 2,05 milliards de dollars, d'une centrale électrique de 270 mégawatts (MW) et d'un port de 25 millions de tonnes par an (mtpa) à Hazira dans l'ouest et d'un port de 12 mtpa à Paradip dans l'est à AM/NS.

"Essar a conclu son programme de monétisation des actifs et a achevé le remboursement de la dette de 25 milliards de dollars, rendant ainsi le groupe sans dette vis-à-vis des banques et des institutions financières indiennes", a déclaré Prashant Ruia, directeur d'Essar Capital, dans un communiqué.

AM/NS, qui a accepté d'acheter certains actifs d'infrastructure du groupe Essar pour 2,4 milliards de dollars, a déclaré dans un communiqué que les ports et la centrale électrique sont captifs de ses opérations en Inde et devraient générer des synergies opérationnelles pour la société.

L'acquisition d'une centrale électrique au gaz de 515 MW à Hazira, d'un terminal à fort tirant d'eau de 16 mtpa à Visakhapatnam dans le sud de l'Inde et d'une ligne de transmission Gandhar - Hazira sera conclue après l'obtention des approbations réglementaires.

L'acquisition de ces actifs permettra de déplacer les matières premières et les produits finis entre les installations de fabrication de la société dans l'ouest, l'est et le sud de l'Inde.