Alors que les grandes entreprises japonaises s'apprêtent à distribuer leurs plus fortes augmentations de salaire depuis des décennies, Ikuko Sakata, propriétaire d'une entreprise de camionnage, a l'impression d'habiter une autre réalité.

Malgré un marché du travail parmi les plus tendus du pays et une demande soutenue, les petites entreprises de livraison comme celle d'Ikuko Sakata ont du mal à joindre les deux bouts.

L'entreprise qu'elle dirige, basée à Tokyo, verse à ses quelque 80 employés le salaire minimum, soit un salaire de base d'environ 280 000 yens (1 900 dollars) par mois, avant les heures supplémentaires.

"C'est le mieux que nous puissions faire", a déclaré Mme Sakata, qui a repris l'entreprise familiale de son père, vieille de 73 ans, en 1995. Elle espère faire mieux l'année prochaine, mais craint que cela ne soit difficile.

La situation difficile de Mme Sakata contraste fortement avec le tableau idyllique qui se dessine pour les salaires des travailleurs dans des entreprises de marque telles que Toyota Motor et Nippon Steel.

Elle soulève également la question de savoir si le moment est venu pour la banque centrale du Japon de normaliser enfin sa politique monétaire, les augmentations salariales durables étant considérées comme l'une des conditions de la fin des taux d'intérêt négatifs.

La plupart des économistes s'attendent à ce que la Banque du Japon relève ses taux d'intérêt - pour la première fois en 17 ans - ce mois-ci ou le mois prochain.

À l'issue de leurs négociations salariales annuelles, mercredi, Toyota, Panasonic, Nippon Steel et Nissan figurent parmi les grandes entreprises qui ont accepté de satisfaire pleinement les revendications syndicales.

Les travailleurs des grandes entreprises ont demandé des augmentations annuelles de 5,85 %, dépassant la barre des 5 % pour la première fois en 30 ans, selon le plus grand groupement syndical du Japon, Rengo.

Le gouvernement espère que ces hausses de salaires se répercuteront sur les petites et moyennes entreprises, qui représentent 99,7 % de l'ensemble des entreprises et environ 70 % de la main-d'œuvre du pays. Les négociations salariales pour la plupart des petites et moyennes entreprises devraient se terminer d'ici la fin du mois de mars.

FAIBLE POUVOIR DE NÉGOCIATION

Toutefois, parmi les petites entreprises de livraison, seules 57 % prévoient des augmentations de salaire pour l'année fiscale à partir d'avril, selon une enquête de la Chambre de commerce du Japon publiée le mois dernier. Moins d'un tiers d'entre elles prévoient d'augmenter les salaires de 3 % ou plus.

Les experts estiment que la prolifération des acteurs du secteur à la suite d'une vague de déréglementation dans les années 1990 est en partie responsable des tensions propres au secteur.

"Il y a beaucoup de petites entreprises dans l'industrie du fret et, par conséquent, leur pouvoir de négociation est faible", a déclaré Uichiro Nozaki, économiste chez Nomura Securities.

Le gouvernement a reconnu le problème et prend des mesures pour réprimer les pressions exercées sur les sous-traitants. Il a également mis en place des politiques visant à augmenter les taux de fret standard et à s'assurer que les travailleurs sont indemnisés pour les tâches non liées à la conduite, dans le but d'augmenter les salaires de l'industrie d'environ 10 %.

Mais une autre modification de la loi, qui entrera en vigueur le mois prochain et qui vise à limiter les heures supplémentaires pour améliorer les horaires notoirement éreintants des camionneurs, risque, ironiquement, de faire fuir les travailleurs qui comptent depuis longtemps sur ces heures supplémentaires pour gagner leur vie, ce qui exacerbera la pénurie de personnel, selon des initiés du secteur.

Tetsuyasu Kondo, qui dirige une entreprise de camionnage dans la préfecture d'Akita, dans le nord du pays, a déclaré que les entreprises comme la sienne devaient répercuter la hausse des coûts sur leurs clients pour pouvoir se permettre d'augmenter les salaires.

Après avoir proposé l'année dernière une augmentation de 4,5 % du salaire de base, une première dans le secteur, M. Kondo a déclaré qu'il espérait augmenter les salaires d'une marge qui dépasserait au moins l'inflation cette année.

Pour les petites entreprises comme Sakata's à Tokyo, cependant, demander aux expéditeurs de payer plus pourrait signifier une perte d'activité.

"Nous essayons de négocier des augmentations de prix, mais elles ne sont jamais satisfaites dans leur intégralité", a-t-elle déclaré. "Dans le meilleur des cas, nous obtenons 50 %, et la plupart du temps, 20 à 30 %. (1 $ = 147,2700 yens) (Reportage de Satoshi Sugiyama Rédaction de Chang-Ran Kim et Sam Holmes)