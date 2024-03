Nippon Steel Corporation figure parmi les principaux groupes sidérurgiques japonais. Le CA par activité se répartit comme suit : - fabrication de produits d'aciers (88,5%) : aciers longs, aciers plats, rails, tôles, barres de fer, produits tubulaires, etc. ; - prestations d'ingénierie et de construction (4%) : conception, développement et construction de structures offshore, d'infrastructures et de systèmes environnementaux ; - prestations de services technologiques (3,9%) ; - fabrication de produits chimiques (3,6%) : notamment matières premières et sous-produits de la sidérurgie (charbon, coke, goudron, etc.). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (60,2%), Asie (22,8%) et autres (17%).

Secteur Acier