Le vice-président de Nippon Steel prévoit de retourner aux États-Unis la semaine prochaine pour discuter de son projet d'acquisition de U.S. Steel, a déclaré mercredi un porte-parole de l'entreprise.

La visite prévue de Takahiro Mori, principal négociateur de l'entreprise japonaise pour l'opération, fait suite à des voyages aux États-Unis en mai et en juin, soulignant l'importance de l'offre de rachat de 15 milliards de dollars pour le quatrième sidérurgiste mondial.

La direction de U.S. Steel a soutenu l'offre, mais celle-ci se heurte à la résistance de la Maison Blanche et du puissant syndicat United Steelworkers (USW).

Nippon Steel a refusé de fournir des détails supplémentaires sur la prochaine visite de Mori. Selon une source au fait de ses projets de voyage, qui a refusé d'être identifiée, M. Mori se rendra dans plusieurs États où U.S. Steel exerce des activités et rencontrera des responsables locaux, des dirigeants locaux et des travailleurs.

Lors de son dernier voyage, M. Mori a rencontré des employés de U.S. Steel et des responsables locaux afin de mieux comprendre leurs points de vue et a constaté une réaction positive, a déclaré la société. (Reportage de Yuka Obayashi et John Geddie ; Rédaction d'Edwina Gibbs)