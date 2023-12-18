* NIPPON STEEL CORPORATION (NSC) ACQUIERT U. S. STEEL, POUR DEVENIR ENSEMBLE LE MEILLEUR SIDÉRURGISTE AVEC DES CAPACITÉS DE PREMIER PLAN AU NIVEAU MONDIAL
* NIPPON STEEL CORP : PROPOSITION DE TRANSACTION À 55,00 $ PAR ACTION
* NIPPON STEEL CORP- U. S. STEEL CONSERVERA SON NOM EMBLÉMATIQUE ET SON SIÈGE SOCIAL À PITTSBURGH, PA
* NIPPON STEEL CORP : PROPOSITION D'ACCORD POUR UNE VALEUR DE CAPITAUX PROPRES D'ENVIRON 14,1 MILLIARDS DE DOLLARS, PLUS LA REPRISE DE LA DETTE, POUR UNE VALEUR D'ENTREPRISE TOTALE DE 14,9 MILLIARDS DE DOLLARS.
* NIPPON STEEL CORP- LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU COURS DU DEUXIÈME OU DU TROISIÈME TRIMESTRE DE L'ANNÉE CIVILE 2024
* NIPPON STEEL CORP : U. S. STEEL CONSERVERA SON NOM ET SON SIÈGE SOCIAL À PITTSBURGH, PA
* NIPPON STEEL CORP- NSC PRÉVOIT DE FINANCER LA TRANSACTION GRÂCE À DES EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRÈS DE CERTAINES BANQUES JAPONAISES.
* NIPPON STEEL CORP - LA TRANSACTION N'EST SOUMISE À AUCUNE CONDITION DE FINANCEMENT
* NIPPON STEEL : NSC HONORERA TOUTES LES CONVENTIONS COLLECTIVES AVEC LES UNITED STEELWORKERS
* NIPPON STEEL CORP- LES ENGAGEMENTS D'U. S. STEEL ENVERS SES EMPLOYÉS, Y COMPRIS TOUTES LES CONVENTIONS COLLECTIVES EN VIGUEUR AVEC SES SYNDICATS, SERONT HONORÉS
* NIPPON STEEL - PRÉVOIT DE FINANCER L'OPÉRATION GRÂCE À DES EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRÈS DE CERTAINES BANQUES JAPONAISES ET A DÉJÀ OBTENU DES ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT
* NIPPON STEEL CORP : A LA SUITE DE L'ACQUISITION DE U. S. STEEL PAR NSC, SA CAPACITE ANNUELLE TOTALE D'ACIER CRUDE DEVRAIT ATTEINDRE 86 MILLIONS DE TONNES Texte source pour Eikon : Autres informations sur les entreprises :