Nippon Steel est toujours en pourparlers avec Teck pour prendre une participation dans un actif charbonnier

Nippon Steel Corp est toujours en pourparlers avec Teck Resources, malgré l'offre de Glencore pour le mineur canadien, car le premier sidérurgiste japonais reste désireux de prendre une participation dans l'actif de charbon à coke de haute qualité de Teck, a déclaré un cadre supérieur. "Nous sommes toujours en train de négocier avec Teck en vue d'une prise de participation dans les actifs de charbon", a déclaré Takahiro Mori, vice-président exécutif, lors d'une interview accordée à Reuters mercredi. "Le montant de notre investissement devra peut-être être revu à la hausse en raison de l'offre de Glencore, mais nous sommes déterminés à prendre une participation de 15 % ou plus dans l'actif charbonnier afin d'en faire une unité affiliée", a-t-il ajouté. Nippon Steel a déclaré en février qu'il dépenserait environ 1,15 milliard de dollars canadiens (860 millions de dollars) pour acheter une participation de 10 % dans Elk Valley Resources Ltd (EVR), l'unité de charbon à coke qui sera détachée de Teck, avec le droit d'augmenter sa participation jusqu'à un maximum de 17,5 %. Mais le mois dernier, Teck a retiré son projet de scission de ses activités charbon et métaux, faute d'avoir obtenu l'approbation des actionnaires. Le conseil d'administration de la société a rejeté la proposition de Glencore et a déclaré qu'il présenterait un nouveau plan de séparation simplifié. Nippon Steel, quatrième sidérurgiste mondial, souhaite investir dans le charbon à coke de haute qualité de Teck afin de décrocher un approvisionnement stable de cet ingrédient clé de la fabrication de l'acier et de tirer des bénéfices de cet actif, a déclaré M. Mori. Nippon Steel a déclaré qu'elle prévoyait d'acquérir davantage de participations dans des mines de charbon à coke et de minerai de fer afin de se prémunir contre la volatilité des prix des matières premières. Actuellement, 20 % des importations annuelles de charbon à coke de Nippon Steel, soit 27 millions de tonnes, proviennent de mines dans lesquelles l'entreprise détient des participations. À la question de savoir si Nippon Steel investirait dans l'actif charbon si Glencore achetait Teck, Mori a répondu : "La décision pourrait être différente si Glencore achetait Teck : "la décision pourrait être différente si le charbon thermique et le charbon à coke sont intégrés", soulignant une implication négative en termes d'action climatique. DEMANDE CHINOISE Les prix de l'acier en Asie ont été sous pression au cours des derniers mois en raison de la reprise économique inégale en Chine, le principal consommateur. Les perspectives de la demande en Chine se sont détériorées par rapport à il y a trois mois et la reprise pourrait être retardée jusqu'à l'année prochaine, a déclaré M. Mori. "La demande devrait rester faible pendant longtemps, en l'absence d'une politique de relance économique ferme et du fait que le marché de l'immobilier reste morose", a déclaré M. Mori.

(1 dollar = 1,3372 dollar canadien)