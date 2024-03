Nippon Steel a l'intention de poursuivre son projet d'acquisition de U.S. Steel et souhaite que ses "racines profondes" aux États-Unis soient reconnues, a déclaré son nouveau président, après que le président américain Joe Biden a exprimé son opposition à l'opération.

L'entreprise japonaise a accepté de racheter U.S. Steel pour un montant d'environ 15 milliards de dollars, mais l'opération ne sera pas facile à approuver en cette année électorale aux États-Unis.

La Maison Blanche considère l'acier comme un élément essentiel de la sécurité nationale et M. Biden a déclaré le mois dernier que U.S. Steel devait rester une entreprise nationale. Son adversaire lors du scrutin présidentiel de novembre, l'ancien président Donald Trump, a promis de bloquer l'accord s'il était réélu.

Il n'est pas certain que M. Biden ait l'intention d'utiliser les autorités réglementaires américaines pour faire échouer l'accord.

"Ce qui préoccupe les hommes politiques américains, ce sont les emplois et la possibilité pour U.S. Steel de devenir une entreprise américaine emblématique aux États-Unis", a déclaré Tadashi Imai à la presse la semaine dernière, avant de prendre ses nouvelles fonctions lundi.

"Je suis convaincu que nous sommes le partenaire le plus utile pour aider U.S. Steel à se développer aux États-Unis", a-t-il ajouté.

Imai, 60 ans, est devenu président à l'occasion d'un remaniement de la direction destiné à abaisser l'âge moyen des cadres supérieurs, mais, rompant avec la tradition, son charismatique ancien président, Eiji Hashimoto, a pris le titre de directeur général et sera chargé de mener à bien l'acquisition.

L'opération proposée a suscité de vives critiques de la part de certains législateurs et du syndicat United Steelworkers (USW), qui s'inquiète des pertes d'emplois potentielles.

Le plus grand sidérurgiste japonais s'est engagé à ne pas procéder à des suppressions d'emplois à la suite de l'opération, à respecter tous les accords conclus entre le syndicat et U.S. Steel et à transférer son propre siège social américain à Pittsburgh, où U.S. Steel a son siège.

Imai a déclaré qu'il espérait que Nippon Steel serait perçue comme une entreprise ayant des racines profondes aux États-Unis, notant qu'elle y est présente depuis les années 1980 et qu'elle y emploie 4 000 personnes, dont certaines sont également membres de l'USW.

"La chose la plus importante et la seule que nous puissions faire est de discuter de bonne foi avec l'USW" au sujet des plans d'investissement et des mesures visant à accroître la compétitivité de U.S. Steel, a-t-il déclaré.

Imai a déclaré que l'acquisition permettrait à U.S. Steel d'accéder aux technologies de pointe de Nippon Steel, telles que les tôles d'acier électromagnétiques, ajoutant que l'entreprise japonaise détenait quelque 2 000 brevets sur l'acier en Amérique du Nord, alors que les sidérurgistes américains en général n'en possédaient qu'environ 200 chacun.

Sur le plan national, Imai se concentrera principalement sur la décarbonisation, a-t-il déclaré, ajoutant que l'entreprise devra bientôt prendre des décisions en matière d'investissement dans de nouveaux fours électriques sur deux sites : le site de Kyushu Works Yawata dans le sud du Japon et le site de Setouchi Works Hirohata dans l'ouest du Japon.

L'entreprise doit prendre une décision sur ces projets soit au cours de cet exercice, soit au cours de l'exercice suivant, a déclaré M. Imai.

"Il s'agira d'un investissement énorme... mais le moment de prendre une décision clé approche en fonction de la certitude technique et de la prévisibilité du retour sur investissement". (Reportage de Yuka Obayashi et Ritsuko Shimizu ; Rédaction de Katya Golubkova ; Rédaction d'Edwina Gibbs)