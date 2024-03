Nippon Steel transférerait son siège social américain à Pittsburgh, où se trouve le siège de la société U.S. Steel, cible de son acquisition, si l'opération se concrétise, a déclaré un dirigeant, ajoutant ainsi aux engagements pris par le sidérurgiste japonais pour sécuriser la transaction.

Le projet de rachat de U.S. Steel par Nippon Steel, pour un montant de 15 milliards de dollars, a suscité de vives critiques aux États-Unis, où le président Joe Biden a déclaré la semaine dernière que l'actif devait rester détenu par le pays, tandis que son adversaire aux élections présidentielles de novembre, Donald Trump, a promis de bloquer l'opération s'il était réélu.

L'entreprise japonaise, quatrième sidérurgiste mondial, est en pourparlers avec l'United Steelworkers (USW), un syndicat clé pour M. Biden et M. Trump lors des prochaines élections de novembre, qui s'est jusqu'à présent opposé à l'accord.

"Non seulement nous conservons le siège de Pittsburgh - ce que d'autres soumissionnaires ne seraient pas en mesure de faire - mais nous prévoyons de transférer le siège américain actuel de Nippon Steel de Houston à Pittsburgh", aurait déclaré le vice-président exécutif Tahahiro Mori, principal négociateur de Nippon Steel dans le cadre de l'accord.

Dans des commentaires publiés cette nuit dans un document de U.S. Steel destiné à la Commission américaine des opérations de bourse, M. Mori a déclaré que son entreprise restait engagée auprès de l'USW et avait offert un certain nombre d'engagements spécifiques en matière de sécurité de l'emploi, d'investissements et autres.

Nippon Steel respectera tous les accords actuellement en vigueur entre U.S. Steel et l'USW, ne supprimera pas d'emplois, ne fermera pas d'installations et ne délocalisera pas davantage de production à l'étranger, a réaffirmé M. Mori. (Reportage de Katya Golubkova ; rédaction de Lincoln Feast)