Nippon Steel voit son activité de tubes sans soudure redevenir rentable grâce à l'augmentation des forages gaziers.

Données financières JPY USD EUR CA 2022 6 628 Mrd 52 046 M 48 741 M Résultat net 2022 524 Mrd 4 117 M 3 856 M Dette nette 2022 2 250 Mrd 17 667 M 16 545 M PER 2022 3,83x Rendement 2022 6,55% Capitalisation 1 967 Mrd 15 458 M 14 465 M VE / CA 2022 0,64x VE / CA 2023 0,57x Nbr Employés 106 226 Flottant 90,7% Graphique NIPPON STEEL CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NIPPON STEEL CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 10 Dernier Cours de Clôture 2 136,00 JPY Objectif de cours Moyen 2 712,00 JPY Ecart / Objectif Moyen 27,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Eiji Hashimoto President & Representative Director Kosei Shindo Chairman Mutsutake Otsuka Independent Outside Director Ichiro Fujisaki Independent Outside Director Noriko Iki Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) NIPPON STEEL CORPORATION 11.79% 15 198 NUCOR 12.71% 34 232 ARCELORMITTAL 1.44% 26 758 POSCO HOLDINGS INC. 7.10% 17 293 TATA STEEL LIMITED -5.37% 15 739 STEEL DYNAMICS, INC. 29.92% 15 216