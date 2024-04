Quelques jours après que le président Joe Biden s'est joint à son rival électoral Donald Trump pour exprimer son inquiétude quant à l'achat de U.S. Steel par le Japon, le fabricant a commencé à vanter les avantages de l'accord sur des panneaux d'affichage situés à proximité de ses usines, de l'Alabama à la Pennsylvanie.

Ces panneaux sont peut-être les signes les plus visibles de ce que certains responsables japonais disent en privé, à savoir qu'en dépit de nombreux obstacles, Nippon Steel pourrait encore mener à bien l'acquisition de l'emblématique fabricant américain pour un montant de 15 milliards de dollars, ce qui n'est pas sans risque.

L'opération pourrait bien dépendre de la capacité des autorités de régulation à éviter la politique de l'année électorale en autorisant l'acquisition après le 5 novembre et, surtout, de la capacité de Nippon Steel à convaincre l'influent syndicat des Métallurgistes unis d'Amérique (USW).

L'opposition du syndicat basé à Pittsburgh a des implications considérables dans une année électorale où la Pennsylvanie est considérée comme un État clé.

L'accord est effectivement "sous assistance respiratoire" après la déclaration de M. Biden le mois dernier, selon laquelle U.S. Steel doit rester détenu et exploité au niveau national, a déclaré David Boling, un ancien fonctionnaire américain chargé du commerce au Japon, qui travaille aujourd'hui pour la société de conseil Eurasia Group.

Les investisseurs semblent d'accord. Le commentaire de M. Biden, qui fait suite à la promesse de M. Trump de bloquer l'accord s'il remporte l'élection du 5 novembre, a fait chuter les actions des deux entreprises. Les actions de U.S. Steel se sont échangées pour la dernière fois à 41,10 dollars, bien en deçà du prix de 55 dollars par action proposé par Nippon Steel.

Néanmoins, il est encore prématuré de déclarer l'accord mort, ont déclaré à Reuters quatre hauts fonctionnaires japonais s'exprimant sous le couvert de l'anonymat - un point de vue partagé par certains analystes, consultants et avocats. La Maison Blanche s'est refusée à tout commentaire sur la question de savoir si la déclaration de M. Biden signifiait que l'achat ne pouvait pas avoir lieu.

Les examens réglementaires en cours aux États-Unis pourraient servir à gagner du temps, retardant ainsi la décision finale jusqu'après les élections, lorsque la rhétorique de la campagne se sera dissipée, ont déclaré les fonctionnaires et d'autres personnes.

En outre, Nippon Steel pourrait encore prendre des mesures pour cloisonner ses activités aux États-Unis afin d'apaiser les craintes concernant la propriété étrangère.

Enfin, selon les fonctionnaires et d'autres personnes, Nippon Steel pourrait se frayer un chemin à travers des négociations épineuses tout en gagnant la confiance des métallurgistes.

Publiquement, Tokyo a cherché à se distancier de l'accord, affirmant qu'il s'agissait d'une question commerciale - une approche largement considérée comme une tentative de minimiser toute controverse avant le sommet entre le premier ministre japonais Fumio Kishida et M. Biden à Washington le 10 avril.

HURLEMENTS

Les actionnaires de U.S. Steel doivent se prononcer sur l'acquisition le 12 avril, mais comme le conseil d'administration de l'entreprise a recommandé à l'unanimité aux actionnaires d'approuver l'opération, les analystes s'attendent à ce qu'elle soit adoptée.

Le prochain véritable obstacle est d'ordre réglementaire. Le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS), un groupe gouvernemental chargé d'examiner les transactions pour des raisons de sécurité nationale, est en train d'examiner la transaction. Nippon Steel a déclaré que l'opération était également examinée par les autorités antitrust de plusieurs pays, dont les États-Unis.

Mardi, un sénateur américain influent a exhorté la Maison Blanche à examiner l'exposition de Nippon Steel à son rival stratégique, la Chine, un lien que l'entreprise a déclaré être "très limité".

Bien que le CFIUS doive légalement achever ses délibérations dans un délai de 90 jours, il peut en pratique prendre beaucoup plus de temps en raison d'un processus de plus en plus courant dans lequel les parties retirent et redéposent leurs demandes, comme le montre son dernier rapport annuel.

"Il est peu probable qu'une décision soit prise avant les élections", a déclaré Bill Reinsch, un ancien fonctionnaire du ministère américain du commerce qui conseille aujourd'hui le Center for Strategic and International Studies (Centre d'études stratégiques et internationales). Les commentaires de M. Biden "n'ont pas torpillé la proposition d'acquisition", a-t-il ajouté.

Deux des responsables japonais ont déclaré que le fait que l'accord ait été conclu avant les élections avait étouffé le débat sur ses mérites économiques et qu'un report pourrait permettre de calmer les esprits.

Mais si l'on prend M. Biden au mot, il ne sera pas facile de contourner les préoccupations relatives à la propriété étrangère.

Nippon Steel s'est efforcé de souligner ses "racines profondes" aux États-Unis. Elle y est présente depuis les années 1980 et y emploie 4 000 personnes.

Nick Wall, associé du cabinet Allen & Overy à Tokyo, spécialisé dans les fusions et acquisitions d'entreprises, a déclaré que les autorités de réglementation américaines pourraient accorder une autorisation conditionnelle à l'opération si l'entreprise modifiait la structure de gestion ou s'assurait que les cadres supérieurs étaient des ressortissants américains.

"Des structures pourraient être mises en place pour s'assurer que l'entreprise est détenue et contrôlée par des Américains, même si le contrôle économique se trouve au Japon", a déclaré M. Wall, qui n'est pas impliqué dans l'opération.

Le secteur sensible de la défense en est un exemple.

La filiale américaine de l'entreprise de défense britannique BAE Systems travaille avec le gouvernement américain dans le cadre d'un accord spécial qui limite l'influence et le contrôle de sa société mère étrangère.

Un conseiller de M. Biden a déclaré que la question politique avait été "réglée" par le président et que si l'accord devait inclure des partenaires étrangers, il faudrait une "approche différente", sans donner plus de précisions.

L'attention se porte donc sur l'USW, qui a critiqué l'accord et les deux entreprises pour ne pas l'avoir consulté avant l'annonce de l'accord. Dans une lettre adressée à ses membres mardi, la direction de l'USW a qualifié les derniers engagements de Nippon Steel en faveur des travailleurs de "collection de promesses vides".

Toutefois, une source proche de Nippon Steel, qui a refusé d'être nommée en raison du caractère sensible des négociations, a déclaré que le syndicat pourrait utiliser la situation politique pour obtenir de meilleures conditions et semble rester engagé dans les pourparlers.

"Il n'y aura pas de problème pour faire passer l'assemblée des actionnaires de U.S. Steel, l'examen antitrust et l'examen CFIUS, s'ils sont traités normalement", a déclaré Shinichiro Ozaki, analyste principal chez Daiwa Securities.

"Mais le plus important, avant et après la déclaration de M. Biden, reste de savoir si Nippon Steel peut ou non parvenir à un accord avec les Métallos. (Reportages de Katya Golubkova, Yuka Obayashi, John Geddie, Anton Bridge, Tim Kelly, Yukiko Toyoda, Takemoto Yoshifumi à Tokyo, Trevor Hunnicutt et Andrea Shalal à Washington et Lananh Nguyen à New York ; Rédaction de Sonali Paul)