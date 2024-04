Le président de la commission bancaire du Sénat américain a demandé mardi à la Maison Blanche d'examiner de près les relations entre Nippon Steel et l'industrie sidérurgique chinoise, en invoquant des préoccupations de sécurité nationale dans un contexte d'opposition bipartisane au Congrès à l'accord de 14,9 milliards de dollars conclu par l'entreprise japonaise pour acquérir U.S. Steel Corp.

"Alors que vous examinez cet accord, je vous demande instamment de mener une enquête approfondie sur les allégations soulevées dans ce rapport et d'examiner les liens entre Nippon Steel et le gouvernement chinois, ainsi que le danger que cette fusion représente pour la sécurité nationale et économique des États-Unis", a déclaré Sherrod Brown dans une lettre adressée à M. Biden, citant un rapport publié en avril par le cabinet de conseil Horizon Advisory.

Nippon Steel a déclaré dans un communiqué que le rapport d'Horizon était "truffé d'inexactitudes et de fausses déclarations" et que ses activités en Chine étaient "très limitées", représentant moins de 5 % de sa capacité de production mondiale.

La Maison Blanche n'a pas fait de commentaire immédiat. Horizon Advisory n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le rapport d'Horizon indique que Nippon soutient depuis longtemps l'établissement de l'industrie sidérurgique chinoise et qu'elle exploite, en tout ou en partie, neuf installations en Chine et possède des coentreprises actives avec une série de champions chinois de l'acier soutenus par l'État.

"Les liens de la Nippon avec l'écosystème sidérurgique chinois et son programme de politique industrielle ont des implications préoccupantes en ce qui concerne les liens avec la stratégie de fusion militaire et civile de la Chine et sa quête de puissance économique mondiale", a déclaré M. Brown, un démocrate de l'Ohio qui se présente pour un nouveau mandat lors des élections du 5 novembre.

Nippon Steel a déclaré que les entités dans lesquelles elle investit en Chine n'ont aucun contrôle sur ses activités ou ses décisions commerciales en dehors de la Chine, et que ses partenaires chinois n'ont aucun accès aux informations sur les activités de Nippon Steel, y compris sur ses activités de R&D et d'ingénierie, en dehors de la Chine.

La Maison Blanche considère l'acier comme un élément essentiel de la sécurité nationale et M. Biden a déclaré le mois dernier que U.S. Steel devait rester une entreprise nationale. Son adversaire à l'élection présidentielle du 5 novembre, l'ancien président Donald Trump, a promis de bloquer l'accord s'il l'emporte. (Reportage de David Shepardson à Washington et de Yuka Obayashi à Tokyo ; rédaction de John Geddie et Stephen Coates)