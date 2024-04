Wall Street a fortement baissé vendredi après que les principales banques américaines ont publié des résultats mitigés, clôturant une semaine marquée par des données sur l'inflation qui influencent le marché, des attentes changeantes concernant la politique de la Réserve fédérale américaine et des tensions géopolitiques imminentes.

Les trois principaux indices ont chuté de plus de 1 % et sont en passe d'enregistrer des pertes sur la semaine.

"La diminution de l'appétit pour le risque est le thème principal à l'approche du week-end, et ce pour plusieurs raisons", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie. "En plus des résultats des banques, vous avez des craintes géopolitiques à l'approche du week-end.

Les résultats d'un trio de grandes banques ont marqué le lancement officieux de la saison des résultats du premier trimestre.

JPMorgan Chase & Co, la plus grande banque américaine en termes d'actifs, a affiché une augmentation de 6 % de ses bénéfices, mais ses prévisions de revenus nets d'intérêts n'ont pas été à la hauteur des attentes. Ses actions ont chuté de 5,5 %.

L'action de Wells Fargo & Co a légèrement baissé après que la société a fait état d'une baisse de 7 % de son bénéfice, les revenus nets d'intérêts ayant chuté en raison de la faiblesse de la demande d'emprunts.

Citigroup a enregistré une perte après avoir dépensé en indemnités de licenciement et en assurance des dépôts. Ses actions ont reculé de 2,1 %.

Les données économiques de cette semaine, en particulier le rapport de mercredi sur l'IPC plus élevé que prévu, ont suggéré que l'inflation pourrait être plus forte qu'on ne le pensait, ce qui a incité les investisseurs à revoir leurs attentes concernant le calendrier et l'ampleur des réductions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine cette année.

"Les données sur l'inflation indiquent que le calendrier des réductions de taux est probablement repoussé un peu plus loin", a ajouté M. Tuz.

Susan Collins, présidente de la Fed de Boston, a déclaré qu'elle s'attendait à deux baisses de taux d'intérêt cette année, même s'il faudra du temps pour que l'inflation revienne à son niveau cible.

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré qu'il restait concentré sur le rapport sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) prévu pour le 26 avril afin d'obtenir une image plus claire des progrès de l'inflation vers l'objectif de la banque centrale.

Les tensions géopolitiques continuent de couver, l'Iran ayant menacé de se venger d'Israël pour la frappe aérienne du 1er avril sur son ambassade à Damas, ce qui a renforcé le mouvement de vente.

L'indice de volatilité CBOE, qui mesure l'anxiété des investisseurs, a atteint son plus haut niveau depuis octobre 2023.

À 14 h 11 ET, l'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 449,66 points, soit 1,17 %, pour atteindre 38 009,42 points. Le S&P 500 a perdu 70,69 points, soit 1,36 %, à 5 128,37 et le Nasdaq Composite a chuté de 258,53 points, soit 1,57 %, à 16 183,67.

Les 11 principaux secteurs du S&P 500 étaient tous dans le rouge, les matériaux subissant la plus forte perte en pourcentage.

Advanced Micro Devices et Intel ont tous deux chuté de plus de 4 % après la publication d'un rapport selon lequel les autorités chinoises ont demandé à la plus grande entreprise de télécommunications du pays, au début de l'année, d'éliminer progressivement les puces étrangères d'ici à 2027.

U.S. Steel a chuté de 2,4 % après que les actionnaires ont voté en faveur d'un projet de fusion avec Nippon Steel Corporation .

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en progression sur le NYSE dans un rapport de 3,85 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 3,18 contre 1 a favorisé les titres en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 12 nouveaux plus hauts et 9 nouveaux plus bas sur 52 semaines ; le Nasdaq Composite a enregistré 34 nouveaux plus hauts et 166 nouveaux plus bas.