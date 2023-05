JERA déclare être en bonne voie pour atteindre l'objectif de 2025 en matière d'énergie renouvelable

JERA a déclaré avoir accepté d'acheter Parkwind, la plus grande plateforme éolienne offshore de Belgique, en mars, et a annoncé un accord ce mois-ci avec Nippon Telegraph and Telephone (NTT) pour acheter conjointement l'entreprise locale d'énergie renouvelable Green Power Investment.

"Grâce à ces accords, nos actifs renouvelables en exploitation ou en construction atteignent 3,1 GW, avec un pipeline de plus de 10 GW, ce qui fait de nous l'un des principaux acteurs du secteur des énergies renouvelables en Asie", a déclaré M. Kani lors d'une conférence de presse, ajoutant que son objectif de 5 GW était "tout à fait à portée de main".

Au Japon, pays pauvre en énergie, les entreprises rivalisent pour augmenter leur part d'énergie renouvelable, alors que le gouvernement s'efforce de rendre le pays neutre en carbone d'ici à 2050.

Eneos Holdings, le plus grand raffineur de pétrole du Japon, a déclaré au début du mois que sa part d'énergie renouvelable, principalement solaire et éolienne, devrait atteindre 6 à 8 GW d'ici 2040, contre moins de 1 GW aujourd'hui.

Outre les énergies renouvelables, la JERA est l'un des plus gros acheteurs de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde. Au cours de l'exercice financier qui s'est achevé en mars, elle a acheté un volume record de 7 millions de tonnes sur le marché au comptant, a déclaré le président de la société, Hisahide Okuda.

Ce chiffre représente un quart de son volume d'achat total de 28 millions de tonnes et représente une augmentation par rapport aux achats au comptant de 4,5 millions de tonnes l'année précédente.

"C'était vraiment une urgence", a déclaré M. Okuda, soulignant une flambée des prix au comptant à la lumière de la guerre en Ukraine et du risque de disruptif de l'approvisionnement lié au projet russe de GNL Sakhalin-2.

"Mais nous avons géré le risque en faisant le meilleur usage possible de notre unité de négoce de combustibles, qui a généré des bénéfices substantiels en recevant des demandes d'affaires considérables de la part d'acteurs européens", a-t-il ajouté.

Bien que les prix au comptant du GNL en Asie aient chuté, M. Okuda a déclaré que le marché restait "imprévisible", citant une augmentation possible de la demande de la Chine après la fin des réglementations zéro COVID et le risque d'un hiver plus froid.