Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) figure parmi les principaux opérateurs de télécommunications japonais. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services d'intégration de systèmes (32,8%). En outre, le groupe propose des prestations de services cloud, d'hébergement de données, de services gérés, etc. ; - prestations de services réseaux et d'interconnexion (28,3%) ; - prestations de téléphonie mobile (9,1%) : 84,8 millions d'abonnés à fin mars 2022 ; - prestations de télécommunications fixes (7,5%) : prestations de téléphonie locale et de téléphonie longue distance ; - vente de terminaux de télécommunication (5,7%) ; - autres (16,6%) : notamment distribution de films, de musiques et de livres électroniques, prestations de services financiers, gestion d'actifs immobiliers et production d'énergie renouvelable. 81,9% du CA est réalisé au Japon.

Secteur Services intégrés de télécommunications