Personnalités, entreprises, fournisseurs: les Etats-Unis renforcent leurs

sanctions contre la Russie

WASHINGTON (awp/afp) - L'annonce de l'annexion de plusieurs régions ukrainiennes par la Russie a entraîné l'application d'un nouveau train de sanctions de la part des Etats-Unis, qui visent des personnalités jusqu'ici épargnées mais également des entreprises étrangères.

Personnalités

Jusqu'ici épargnées, de nouvelles personnalités sont visées par le nouveau train de sanctions américaines. 109 députés et 169 membres du Conseil fédéral sont ainsi désormais concernés, ainsi que la gouverneure de la banque centrale russe, Elvira Nabioullina, ainsi que la première vice-gouverneure, Olga Skorobogatova. Elles visent également les familles de nombreux dignitaires du régime, tels que le Premier ministre Mikhaïl Michoustine ou le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, avec pour objectif "d'empêcher les tentatives de contournement des sanctions". Toutes sont concernées par un gel de leurs avoirs aux Etats-Unis ainsi qu'une interdiction de transaction dans le pays.

Le département d'Etat a, par ailleurs, annoncé une interdiction d'entrée aux Etats-Unis concernant plus de 900 personnes, en plus de celles déjà concernées, tant en Russie qu'en Biélorussie et dans les régions occupées en Ukraine.

Fournisseurs internationaux

Le ministère du Commerce l'a rappelé: des entreprises de pays tiers peuvent être visées par des sanctions si elles fournissent des équipements interdits à des entreprises russes, en premier lieu des équipements technologiques américains tels que les semi-conducteurs. Une entreprise chinoise, Sinno Electronics, et une arménienne, Taco, sont ainsi sanctionnées pour ne pas avoir respecté cette interdiction: toutes deux sont accusées d'avoir continué à fournir des équipements à une entreprise publique russe de défense. Une entreprise textile publique bélarusse, Sohim, est également concernée, en tant que fournisseur de "matériel critique à l'industrie militaire russe".

"Cette action est un message clair aux fournisseurs internationaux qui courent le risque d'être à leur tour sanctionnés s'ils commercent avec des entités russes déjà sanctionnées ou l'industrie russe de la défense", a averti le Trésor américain dans un communiqué.

Les entreprise russes

Plusieurs secteurs cruciaux de l'économie russe sont déjà touchés par des sanctions, parmi lesquels l'industrie aéronautique et militaire, les banques ou les entreprises énergétiques.

Le Trésor américain vise également désormais plusieurs entreprises technologiques, telles que Radioavionika, Valtex-ST, Modul ou Rotek, dont les logiciels ou les équipements produits sont également utilisées à des fins militaires.

Le centre de recherche et développement AO NTT, spécialisé dans la guerre électronique, et dépendant du ministère de la Défense russe est également visé.

Par ailleurs, 57 entreprises, basées en Russie et en Crimée sont ajoutées à la "Entity list" du ministère de Commerce, qui oblige ces entreprises à demander des autorisations pour avoir accès à des produits et technologies américains ou pouvoir commercer aux Etats-Unis. Au total 392 entreprises russes sont désormais concernées par ces obligations.

