Télécoms: le japonais NTT va racheter 100% de NTT Docomo

Données financières JPY USD EUR CA 2021 11 747 Mrd 111 Mrd 95 208 M Résultat net 2021 867 Mrd 8 211 M 7 028 M Dette nette 2021 3 191 Mrd 30 217 M 25 864 M PER 2021 9,62x Rendement 2021 4,37% Capitalisation 8 532 Mrd 80 793 M 69 151 M VE / CA 2021 1,00x VE / CA 2022 0,96x Nbr Employés 319 039 Flottant 62,7%

Tendances analyse technique NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 3 034,33 JPY Dernier Cours de Cloture 2 296,00 JPY Ecart / Objectif Haut 56,8% Ecart / Objectif Moyen 32,2% Ecart / Objectif Bas 12,8%

Dirigeants Nom Titre Jun Sawada President, CEO & Representative Director Hiromichi Shinohara Chairman Akira Shimada Chief Financial Officer & Representative Director Naoki Shibuya Representative Director & Chief Technology Officer Shinichi Yokohama Chief Information Security Officer

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION -16.72% 80 793 VERIZON COMMUNICATIONS -3.32% 245 759 CHINA MOBILE LIMITED -23.59% 133 024 DEUTSCHE TELEKOM AG -1.58% 78 195 SAUDI TELECOM COMPANY 0.20% 53 431 EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY 1.10% 39 208