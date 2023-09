Nippon Television Holdings, Inc. est une société holding de diffusion certifiée. La société opère dans trois secteurs d'activité. Le segment des activités de contenu est engagé dans la vente de cadres publicitaires pour la télévision, l'octroi de licences pour le contenu des programmes, la production et la publication de films, l'organisation d'événements, la vente par correspondance et l'édition et la vente de publications, les opérations de diffusion de programmes, la conception de pages d'accueil et l'exploitation de sites Web, ainsi que les activités de publicité et de marketing, entre autres. Le secteur de la location immobilière loue des bureaux, des locataires commerciaux et des terrains, et fournit des services de gestion d'immeubles. La société est également engagée dans des activités liées à l'écologie, l'exploitation de magasins et d'autres activités.

Secteur Diffusion